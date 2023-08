9 ago 2023 14:55

EPPURE ANCHE A SINISTRA HANNO SEMPRE MESSO IN DUBBIO LE SENTENZE SULLA STRAGE DI BOLOGNA – PIERO BADALONI, DA GOVERNATORE DI CENTROSINISTRA DEL LAZIO, NEL 1995 FIRMÒ UNA MOZIONE DI AN CHE CHIEDEVA CHIARIMENTI ALLA COMMISSIONE STRAGI SUL RUOLO DI FRANCESCA MAMBRO E GIUSVA FIORAVANTI: “IL GARANTISMO ALL’EPOCA ERA MOLTO PIÙ TRASVERSALE, IN MOLTI AVEVANO DUBBI ANCHE A SINISTRA. MA ORA DE ANGELIS HA SBAGLIATO, HA MISCHIATO IL RISENTIMENTO PERSONALE CON IL RUOLO PUBBLICO” – “NON È VERO CHE GIORGIA MELONI È STATA IN SILENZIO, HA FATTO PARLARE LA RUSSA AL POSTO SUO”