23 set 2024 17:24

ER "BUFALO" RESTA IN GABBIA - NEGATA LA LIBERTÀ A MARCELLO COLAFIGLI, EX ESPONENTE DI SPICCO DELLA BANDA DELLA MAGLIANA CHE HA ISPIRATO IL PERSONAGGIO "BUFALO" DI "ROMANZO CRIMINALE" - "MARCELLONE" E' IN CARCERE PER L'IMPORTAZIONE DI TONNELLATE DI COCAINA DA SPAGNA E COLOMBIA - PER IL TRIBUNALE DEL RIESAME "È ANCORA MOLTO PERICOLOSO" – I SUOI AVVOCATI AVREBBERO CERCATO DI FARLO USCIRE PRESENTANDO DELLE RELAZIONI PSICODIAGNOSTICHE CHE...