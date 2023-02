ERA L'ORA! FINALMENTE SARÀ SGOMBERATA LA TENDOPOLI SU VIALE PRETORIANO, VICINO ALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA - DA ANNI CENTINAIA DI DISPERATI SI ACCAMPANO LÌ, MA ORA IL COMUNE DOVRÀ TROVARE LORO UN’ALTRA SISTEMAZIONE (PIÙ DEGNA) - UNA QUARANTINA DI PERSONE SONO STATE TRASFERITE NELL’EX HUB VACCINALE DAVANTI ALLA STAZIONE, TRASFORMATO IN PUNTO DI ACCOGLIENZA MA...

Estratto dell’articolo di Luisa Monforte per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

Sarà sgomberata a breve l’area tra la stazione Termini e l’università della Sapienza occupata da una cinquantina di tende abusive nelle quali vivono persone senza tetto. Sul lungo periodo, però, l’idea dell’amministrazione municipale, condivisa con il Campidoglio, è quella di alzare una cancellata lungo le mura per impedire il ritorno dei clochard.

Ieri mattina nel corso di un tavolo tecnico, tenutosi in Questura, è stato fatto il punto sulla riqualificazione di viale Pretoriano ed è stata confermata l’intenzione di sgomberare la zona. Già due settimane fa, durante l’ultima seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, era emersa la volontà di avviare «azioni di alleggerimento» delle presenze. Tuttavia il primo passo necessario è stato il censimento delle persone che stazionano nei dintorni dello scalo ferroviario e nell’area di Castro Pretorio. […]

Intanto l’assessorato alle Politiche sociali, in vista dello sgombero, sta rafforzando le misure di accoglienza per i senza fissa dimora. Negli ultimi giorni per una quarantina di loro si sono aperte le porte dell’hub vaccinale di piazza dei Cinquecento, che è stato recentemente trasformato in un punto di accoglienza h24 in collaborazione con la Croce rossa e Ferrovie dello Stato. “

Già 40 persone, di cui sei donne, stanno dormendo nel nuovo ‘Save Space’. Le scelte per il decoro e la sicurezza devono andare di pari passo con le politiche per l’accoglienza, altrimenti si fanno soltanto chiacchiere e pochi fatti”, racconta l’assessora Funari. Le quaranta persone accolte transitavano tutte attorno alla stazione ferroviaria. Permangono, tuttavia, difficoltà nell’accoglienza di una buona fetta di senza tetto che non vogliono spostarsi dal giaciglio di fortuna conquistato in strada.

