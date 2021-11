ERA GIÀ ALL'OSPEDALE, MA NON È BASTATO - A SASSARI UN UOMO DI 75 ANNI È MORTO DOPO UN INCIDENTE STRADALE MENTRE STAVA USCENDO DALL'OSPEDALE SAN CAMILLO: LA SUA MACCHINA È STATA TRAVOLTA DA UN FUORISTRADA - LO SCONTRO, FRONTALE, SEMBRAVA NON AVERE AVUTO SERIE CONSEGUENZE, MA NEL CORSO DELLA SERATA LE CONDIZIONI DEL 75ENNE SI SONO AGGRAVATE FINO AL DECESSO...

Incidente a Sassari nella serata di ieri, 18 novembre, dove un 75enne ha perso la vita. La vittima, Antonello Sotgiu, era in auto con la moglie, che era alla guida, quando la loro vettura è stata travolta dopo essere uscita dall’ospedale di San Camillo con un fuoristrada.

Incidente a Sassari, 75enne muore in ospedale

Lo scontro, frontale, sembrava non avere avuto serie conseguenze. Marito e moglie sono stati portati al Pronto soccorso ma nel corso della serata le condizioni del 75enne si sono aggravate sino al decesso avvenuto intorno alle 23 in rianimazione.

La moglie invece è ancora ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita. Del caso si occupa la polizia locale di Sassari. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta. Il pm procede per omicidio colposo, sequestrate le cartelle cliniche e i mezzi coinvolti nell’incidente.

Il ricordo commosso

“Oggi è triste giorno per la nostra pagina e per l’Associazione Sassari SI Muove, questo è uno di quei post che non vorremmo mai scrivere ma il destino decide diversamente. Ieri a seguito di un incidente stradale in cui è stata coinvolta la nostra Marcella, moderatrice della pagina nonché Vice Presidente dell’Associazione, ha perso la vita il marito Antonello – c’è scritto nella pagina Facebook di “Sassari si muove” -.

Non abbiamo ulteriori notizie in merito e Marcella stessa sappiamo essere ricoverata in Ospedale. Non chiudiamo la pagina perché vogliamo dare la possibilità a tutti di lasciare un pensiero ma chiediamo di non inserire nuovi post, o interazioni con i precedenti, nel rispetto del dolore che tutti noi stiamo provando”.