ERA ORA: AVVISTATE GNOCCHE IN LAGUNA! – CON LE GRANDI STAR CHE SNOBBANO IL RED CARPET DI VENEZIA, PER VEDERE QUALCHE BONAZZA BISOGNA RIVOLGERE LO SGUARDO ALL'AMFAR GALA – UNA STRARIPANTE KATE BECKINSALE CON BODY DORATO RIESCE A CONTENERE A MALAPENA I MELONI: INGUINE PERFETTAMENTE DEPILATO E ZEPPA ESAGERATA – LOOK SIMILE PER RITA ORA: BODY COLOR CARNE E MEGA MANTELLA VELATA – BELLA THORNE NON STUPISCE. FANNO IMPAZZIRE LE DUE MODELLE TEDESCHE CHE…

Estratto dell'articolo di Ilaria Perrotta per www.vanityfair.it

kate beckinsale in georges chakra couture

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, tra gli altri eventi che si svolgono in questo angolo dorato del Mediterraneo, c'è l'amfAR Gala, che si tiene in concomitanza con la kermesse cinematografica presso la Scuola Grande della Misericordia di Cannaregio.

Ogni anno, attori, modelli e altri pesi massimi del settore affluiscono in massa in occasione dell'evento per la raccolta fondi dell'organizzazione no-profit, che sostiene i programmi di ricerca sull'AIDS dell'amfAR. E chi c'è, regala un'ulteriore sfilata sartoriale parallela a quella del red carpet del Palazzo del Cinema. E non meno scintillante.

Come Kate Beckinsale che ha guidato la carica di nomi famosi che hanno conquistato il tappeto rosso e hanno fatto girare la testa a suon di glamour: la diva di Hollywood ha sfoggiato un abito nero trasparente bordato in oro con strascico firmato Georges Chakra Couture. […]

rita ora in stephane rolland couture

Carla Bruni, splendida in un abito monospalla verde oliva griffato Saint Laurent. […] Bella Thorne ha optato per il nero e ha indossato un modello vintage by John Galliano senza spalline attillato e avvolgente con pannelli orizzontali trasparenti sulla gonna e volant sul corsetto.

[…] Rita Ora e Leona Lewis: la prima in mantello trasparente e body nude con maxi dettaglio bianco su una spalla e cintura di diamanti (l'ensemble è realizzata da Stephane Rolland Couture), la seconda incendiaria in total red (by Fouad Sarkis & Monique Lhullier). Per lei un abito dalle spalle scoperte, dalla forma svasata e a balze.

hana cross ed elle trowbridge

[…] due modelle tedesche Hana Cross ed Elle Trowbridge hanno dato vita a un caso di stesso vestito per due, presentandosi entrambe con una mise gemellata. Ormai la cosa però non sembra più essere un dramma di stile e le due colleghe la prendono con filosofia facendosi fotografare insieme […]

thassia naves. rafa kalimann in saint laurent sveva alviti giulia de lellis in belfiori hana cross fotini peluso jessica serfaty jessie williams farhana bodi lady victoria hervey bella thorne kim hnizdo elle trowbridge alberta ferretti barbara meier marica pellegrinelli in ermanno scervino beatrice granno michelle rodriguez in alberta ferretti camila mendes in miu miu carla bruni in saint laurent dia anitska milla jovovich in prada lara leito leona lewis in fouad sarkis & monique lhullier lucas bravo luke evans maja malnar ophelie guillermand sofia resing in alberta ferretti rose bertram in pinko