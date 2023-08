ERA SOLO QUESTIONE DI TEMPO: SU PRIGOZHIN I COMPLOTTARI CI POTRANNO CAMPARE PER ANNI - LA MORTE DEL CUOCO DI PUTIN NON CONVINCE TUTTI: MOLTI IPOTIZZANO CHE SU QUELL’AEREO CI SIA STATO SOLO UN OMONIMO DEL CAPO DELLA WAGNER - QUALCUNO RICORDA QUANDO NEL 2019 PRIGOZHIN “RESUSCITÒ” AL TERZO GIORNO DOPO UN ALTRO INCIDENTE AEREO. MA QUESTA VOLTA C’È PURE PUTIN CHE HA CONFERMATO IL DECESSO - SENZA CONTARE CHE NESSUNO DEI COMPLOTTARI È IN GRADO DI SPIEGARE CHE... - LE ISPEZIONI AL VELIVOLO PRIMA DEL DECOLLO E I MESSAGGI DELL'HOSTESS - VIDEO

Evgeni Prigozhin

Prigozhin è morto, Putin ha inviato le condoglianze alla famiglia, ma il mistero intorno alle cause dello schianto del jet di proprietà del mercenario sta alimentando teorie del sospetto e l’idea, complottista, che Prighozin sia ancora vivo.

Ci sono alcuni elementi circolati ma non verificati che potrebbero fornire ulteriori dettagli agli analisti: il ruolo di due presunti potenziali acquirenti dell'aereo di Evgenij Prigozhin che l’avrebbero ispezionato poco prima del decollo fatale e i messaggi che l’hostess avrebbe scritto alla famiglia prima della partenza parlando di un lungo ritardo dovuto a problemi tecnici.

Così come è affidato al test del Dna attualmente in corso – secondo quanto dichiarato del Comitato investigativo russo - dei dieci corpi carbonizzati e irriconoscibili estratti dalle lamiere del jet precipitato a Tver, il delicato compito di identificare le vittime dello schianto

Nonostante le indagini siano in corso, su canali Telegram, pagine Facebook e X circolano diverse teorie del complotto secondo le quali Evgenij Prigozhin non sarebbe morto. Lo chef del Cremlino avrebbe messo in scena la propria morte, una teoria sostenuta persino da alcuni analisti politici, come l’indipendente Ekaterina Schulmann che su Facebook scrive: “Un aereo carbonizzato offre un’ottima opportunità per scomparire per sempre".

“È stato affermato che a bordo era presente un passeggero di nome Evgenij Prigozhin. Ma è anche noto che diverse persone hanno cambiato il loro nome in Evgenij Prigozhin, al fine di confondere le acque sui suoi viaggi”, ha scritto Keir Giles, consulente senior del programma Russia ed Eurasia a Chatham House.

IL PESO GEOPOLITICO DELLA MILIZIA WAGNER

“I Wagner hanno cambiato ufficialmente i loro cognomi, nomi e patronimici - ha ricordato il giornalista di Dossier Ilya Rozhdestvenskij - Prigozhin ha affidato loro una serie di compiti. Alcuni hanno addirittura testato il sistema di sanzioni europeo e sono penetrati nel territorio dell’Unione”.

Per anni ha celato le attività della Wagner dietro notizie false e contraddittorie, ha creato una complessa macchina della disinformazione - il gruppo Media Patriot - e l’ha messa al servizio del Cremlino sullo scacchiere internazionale, ha ammantato la sua persona di miti e dicerie, così che fin dalle prime ore dopo l’incidente si è fatta strada l’idea che si trattasse di un depistaggio, architettato dallo stesso Prigozhin per sparire, o dallo stato russo per ragioni e scopi ignoti.

Il precedente incidente aereo

E qualcuno sui social ricorda che nell'ottobre 2019 Prigozhin era già stato dato per morto in un incidente aereo, come uno dei passeggeri di un velivolo militare An-27 precipitato nella Repubblica Democratica del Congo, per poi riapparire poco dopo.

Così come altri aggiungono che il capo Wagner era solito viaggiare sotto copertura senza fornire mai il suo vero nome e camuffando la sua identità attraverso l’utilizzo di parrucche, rinvenute – insieme a mazzette di soldi, lingotti d’oro e passaporti falsi - durante la perquisizione della sua abitazione a San Pietroburgo subito dopo la tentata marcia su Mosca del 23 giugno.

Ma perché Prigozhin avrebbe dovuto inscenare la sua morte? Nessuno dei complottisti fornisce letture o prove mentre l’intero apparato statale russo ha confermato che Prigozhin è morto e si indagherà sull’accaduto.

