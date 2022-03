ERA TROPPO BELLO PER ESSERE VERO! – SILVIO BERLUSCONI NON STA PER DIVENTARE PADRE! “FORZA ITALIA” SMENTISCE LA NOTIZIA DELLA GRAVIDANZA DI MARTA FASCINA, DIFFUSA DAL DIRETTORE DI “NOVELLA 2000”, ROBERTO ALESSI – DALL’ENTOURAGE DEL “BANANA” L’UNICO COMMENTO È “QUESTI SONO MATTI” – ERA ALTAMENTE IMPROBABILE, CERTO, MA CON L’UNTO DEL SIGNORE NON SI PUÒ MAI SAPERE: POTEVA ESSERE INTERVENUTO LO SPIRITO SANTO…

Giovanna Cavalli per www.corriere.it

E no, Silvio Berlusconi non diventerà padre per la sesta volta a quasi 86 anni, nessun fiocco rosa o azzurro verrà appeso ai cancelli di Villa San Martino ad Arcore, nè di nessun’altra delle sue avite dimore.

Troppo bella per essere anche vera, la notizia della gravidanza di Marta Fascina, 32 anni, deputata azzurra e da due compagna del leader di Forza Italia - che pure per qualche ora è rimbalzata ovunque in Italia e non solo - è soltanto una fake news, falsa, tarocca.

E dunque che la solenne promessa di matrimonio tra i due innamorati sia stata celebrata a Villa Gernetto proprio il 19 marzo appena passato, giorno della festa del papà, è soltanto una fortuita coincidenza, non un messaggio subliminale.

«Questi sono matti» è il primo, incredulo ma eloquente commento che trapela dall’entourage dell’ex premier. A lanciare la bomba era stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, uno che di gossip a dire il vero se ne intende.

«Marta Fascina sarebbe in dolce attesa», ha scritto in mattinata, con un prudente condizionale, nella sua rubrica sul portale web MOW. Nemmeno il tempo di metterlo online e l’annuncio ha scatenato l’inferno mediatico. Anche perché non è stata subito smentita. Non ufficialmente. Anche se da fonti qualificate di Forza Italia sono subito giunte reazioni nette: non esiste, è un’invenzione. Berlusconi, che ha già ben 14 nipoti, da pochi mesi è anche bisnonno ( e il figlio Piersilvio nonno). E dunque non avrebbe affatto in mente di ampliare ulteriormente la già numerosa famiglia allargata.

