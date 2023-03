7 mar 2023 17:17

ERA UBRIACA E GUIDAVA CONTROMANO LA 28ENNE CHE, A ROMA, HA TRAVOLTO E UCCISO LA PROFESSORESSA SERENELLA SPARAPANO – LA RAGAZZA È INDAGATA PER OMICIDIO STRADALE E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – SABATO MATTINA, MENTRE ERA AL VOLANTE DELLA SUA AUTO, ALLE TERME DI CARACALLA, HA CENTRATO IN PIENO L'INSEGNANTE 65ENNE CHE, IN SCOOTER, ERA DIRETTA AL SUO LICEO “DANTE ALIGHIERI”…