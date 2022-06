20 giu 2022 12:27

ERDOGAN ABBAIA (MA MORDE?) – IL “SULTANO” TURCO TORNA AD ATTACCARE LA GRECIA: “PERSEGUITA, DERUBA, PICCHIA E A VOLTE UCCIDE I MIGRANTI. ACCOLGONO POCHE MIGLIAIA DI RIFUGIATI E LI UTILIZZANO COME MATERIALE PUBBLICITARIO MA NON SI ASSUMONO LE RESPONSABILITÀ PER LE CRISI CHE CAUSANO" – UN DISCORSO CHE SERVE PER ELOGIARE LA SUA POLITICA MIGRATORIA, PER LA QUALE L’EUROPA GLI DÀ FIOR DI MILIARDI – I DUE PAESI FANNO ENTRAMBI PARTE DELLA NATO MA SI ODIANO POCO CORDIALMENTE, PER VIA DELLO STATUS DI ALCUNE ISOLE NEL MEDITERRANEO, CHE OGNUNO RIVENDICA PER SÉ…