ERDOGAN HA QUALCOSA DA DIRE? - UN PESCHERECCIO DI MAZARA DEL VALLO È STATO ASSALTATO DA UN MOTOPESCA TURCO MENTRE SI TROVAVA IN ACQUE INTERNAZIONALI, TRA LA SIRIA E LA TURCHIA: LA NAVE MAZARESE HA DENUNCIATO IL LANCIO DI PIETRE E ALTRI OGGETTI – LA FURIA DELL’ARMATORE: “ L'UNIONE EUROPEA CI DICA DOVE DOBBIAMO ANDARE A PESCARE. SIAMO ROVINATI…”

Da "Ansa"

peschereccio michele giacalone 1

Un peschereccio della flotta di Mazara del vallo, il "Michele Giacalone", è stato assaltato da un altro motopesca turco mentre si trovava in acque internazionali, tra la Siria e la Turchia, a 27 miglia dalle coste turche. La notizia è stata confermata all'ANSA dall'armatore Luciano Giacalone che si è recato in Capitaneria di Porto per denunciare il lancio di pietre e altri oggetti contro il peschereccio mazarese.

"L'Unione Europea ci dica, una volta e per tutte, dove dobbiamo andare a pescare.

Siamo rovinati". Lo dice Luciano Giacalone, armatore del 'Michele Giacalone', assaltato a colpi di pietra da motopesca battenti bandiera turca mentre si trovava in battuta di pesca a 27 miglia dalle coste turche, in acque internazionali.

peschereccio michele giacalone 3

"È una situazione oramai insostenibile. Chi di dovere affronti la questione della sicurezza in mare per noi pescatori". È l'appello di Mimmo Asaro, Presidente di Federpesca a Mazara del Vallo, dopo la notizia che un altro peschereccio di Mazara del Vallo, il 'Michele Giacalone' è stato assaltato con pietre lanciate da pescherecci turchi. Il motopesca si trova in acque internazionali, a 27 miglia dalle coste turche.

peschereccio michele giacalone 2

Lo scorso 3 maggio lo stesso 'Michele Giacalone' era stato mitragliato dalla Guardia Costiera libica mentre si trovava nelle acque riconosciute dalla Libia come "zona esclusiva di pesca". Dopo quell'abbordaggio, il motopesca si è spostato verso la Grecia, raggiungendo la zona di mare compresa tra Turchia e Siria.

peschereccio michele giacalone 4 peschereccio michele giacalone 5

peschereccio michele giacalone 6