21 mar 2024 13:00

EREZIONE FATALE - A BORDEAUX, IN FRANCIA, DUE QUARANTENNI E UN SESSANTENNE SONO MORTI, DOPO AVER PARTECIPATO A SERATE EROTICHE A BASE DI DROGHE – DURANTE LE AMMUCCHIATE "CHEMSEX", I PARTECIPANTI SI IMBOTTISCONO DI UN MIX DI DROGHE (ANCHE PER MOLTI GIORNI DI FILA) PER AVERE SEMPRE L’ARNESE IN TIRO - IL COMICO PIERRE PALMADE, CHE HA PARTECIPATO A DUE GIORNI DI FESTINI, HA AVUTO UN INCIDENTE D'AUTO...