Chiedersi chi sia davvero Robert J. O’Neill, 47 anni, di Butte, Montana, è inutile. Non saprebbero rispondere i suoi amici, ma neanche i familiari e gli ex compagni al fronte. E adesso neppure i due poliziotti che lo hanno arrestato per guida in stato di alterazione psico-fisica e aggressione.

Perché O’Neill sarebbe un eroe americano, ma anche un narcisista megalomane, un Navy Seal ma anche il’”no-mask” cacciato da un aereo. Un super soldato e un ubriacone. […] E commentatore televisivo, autore, scrittore, mental coach.

Mercoledì è stato arrestato per guida in stato di alterazione psico-fisica (senza specificare se da alcol, stupefacenti o farmaci) a Frisco, Texas, e poi rimesso in libertà dopo il pagamento di una cauzione di 3500 dollari.

Nel 2014 O’Neill divenne ufficialmente un eroe quando, rompendo il "codice del silenzio”, raccontò di essere stato il marine che sparò tre colpi letali al capo di Al Qaeda, Osama Bin Laden, nel blitz al compound di Abbottabad, in Pakistan.

Era la notte tra l’1 e il 2 maggio 2011, lui e un’altra ventina di Navy Seal, le forze speciali americane, erano arrivati a bordo di due elicotteri Black Hawk. Il blitz durò quaranta minuti. […]

“Era a pochi metri da me - raccontò tre anni dopo all’Associated Press, dopo averlo fatto un anno prima, anonimamente, ad alcune riviste - in piedi c’era Osama Bin Laden”. “Gli sparai tre volte in testa e lo uccisi”.

Molti lo celebrarono come eroe. I Navy Seal lo criticarono. Uno dei membri del Team diede, in forma anonima, una versione diversa: quando O’Neill arrivò davanti al capo di Al Qaeda, Bin Laden era già a terra, coperto di sangue, probabilmente già morto. L’”Eroe” avrebbe sparato a un cadavere.

Lui […] andò oltre. Scrisse un memoriale, The Operator, in cui raccontò nei dettagli altre missioni. Il libro uscì nel 2017 e venne inserito nei best seller dell’ambita classifica del New York Times. Il super soldato rivelò anche di aver aiutato a liberare il capitano Richard Phillips, finito nelle mani dei pirati somali.

Di questa storia uscì un film, Captain Phillips - Attacco in mare aperto, con Tom Hanks nei panni dell’ufficiale. Prima di sognare Hollwyood, O’Neill si era fatto valere sul campo: era stato insignito di due stelle d’argento al merito, quattro di bronzo al valore e un riconoscimento per meriti speciali assegnato direttamente dal Pentagono. Per sedici anni e mezzo […] è stato considerato un ottimo incursore, anche se narcisista.

Poi, come succede a molti veterani, sono cominciati i problemi con la vita di tutti i giorni. Nel 2016 era stato accusato di aver guidato sotto intossicazione di farmaci, ma i procuratori […] lo avevano prosciolto, riconoscendogli l’attenuante di essere sotto cura di psicofarmaci. Quattro anni dopo, nel 2020, la Delta Air Lines lo cacciò in modo inglorioso da un aereo perché si era rifiutato di indossare la mascherina di protezione dal Covid. Lui aveva commentato: “Non sono un fro… Meno male che quando uccisi Bin Laden non volai con la Delta. Non indossavamo mascherine”.

A luglio era uscito di nuovo dall’anonimato per essere diventato tra i proprietari di una “birra del veterano”, un birrificio in Virginia gestito da ex soldati come risposta alla Bud Light, che aveva affidato il testimonial a un gender fluid. Se quando è stato fermato dalla polizia il Navy Seal O’Neill avesse lo stomaco pieno della sua birra, gli agenti non lo hanno voluto dire. […]

