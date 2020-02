UN EROE MODERNO - LA CINA È SCONVOLTA PER LA MORTE DI LI WENLIANG, IL GIOVANE MEDICO CHE PER PRIMO LANCIÒ INASCOLTATO L'ALLARME SUL CORONAVIRUS - SU WEIBO, IL SOCIAL CINESE, È MONTATA LA RABBIA DEI CITTADINI CONTRO IL POLITBURO: “QUEI GRASSI FUNZIONARI CHE VIVONO CON IL DENARO PUBBLICO, POSSANO MORIRE” - PECHINO ANNUNCIA L’AVVIO DI UN’INDAGINE SUL DECESSO DI WENLIANG...

CORONAVIRUS: RABBIA E CORDOGLIO SU MORTE 'MEDICO EROE'

(ANSA) - I due hashtag più diffusi su Weibo, Twitter in mandarino, riguardano la morte di Li Wenliang, il giovane medico che per primo lanciò inascoltato l'allarme sul coronavirus: #vogliolalibertàdiparola, ad esempio, vanta milioni di visualizzazioni. A poche ore dalla sua morte per il contagio, gli utenti di WeChat, l'app di messaggistica, hanno espresso cordoglio e rabbia: dalla tristezza sulla perdita di un "eroe" ai riferimenti al "Senti il popolo cantare" da Les Misérables fino al commento di Li al magazine Caixin: "una società sana non dovrebbe avere una sola voce".

Molti netizen cinesi hanno passato una notte insonne a causa della vicende di Li Wenliang, prima dato come deceduto, poi in condizioni disperate e, infine, morto. Tra i vari commenti su Weibo e WeChat, ce ne sono alcuni con la chiamata a scendere in strada e allusioni poetiche alla fallacia del Partito comunista, in gran parte poi finite tra le maglie della censura del Great Firewall. "Li è un eroe e ha messo in guardia gli altri sacrificando la sua vita", ha scritto uno dei follower del medico di Wuhan, morto in piena notte alle 2:58 (le 19:58 di giovedì in Italia), secondo il referto ufficiale. Altri commenti sono più pesanti: "Quei grassi funzionari che vivono con il denaro pubblico, possano morire per una bufera di neve", ha scritto un netizen in un post, subito oscurato.

CORONAVIRUS: CINA, INDAGINE DOPO LA MORTE MEDICO EROE

(ANSA) - La Cina ha annunciato l'avvio di un'indagine dopo la morte di Li Wenliang, il giovane medico che per primo lanciò inascoltato l'allarme sul coronavirus di Wuhan. Lo annuncia la Commissione per l'ispezione disciplinare, l'Anticorruzione del Partito comunista cinese (Pcc), spiegando in una nota che un team investigativo sarà inviato a Wuhan per "condurre un'indagine completa sulla questione relativa al dottore Li Wenliang riportata finora in modo ampio".

LA MALATTIA UCCIDE IL DOTTOR LI IL GIOVANE MEDICO OCULISTA CHE LANCIÒ PER PRIMO L'ALLARME

CENSURATO DAL GOVERNO, POI RIABILITATO. INFINE IL CONTAGIO E LA MORTE

Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

La narrativa di Pechino nei giorni dell' epidemia è incentrata sulla «Guerra popolare» contro il «demonio virus». E ieri i cinesi hanno pianto e urlato di rabbia per un eroe caduto al fronte. «È morto il dottor Li Wenliang, medico di Wuhan che aveva cercato di dare l' allarme sull' epidemia, ma era stato redarguito dalla polizia». Questa #BreakingNews è stata lanciata dal Global Times , giornale comunista di Pechino. Anche il Quotidiano del Popolo ha espresso «cordoglio nazionale».

Poi la smentita: «Il dottor Li ha avuto un arresto cardiaco, ma è in rianimazione». Il virus si è annidato in profondità nei polmoni del medico e dubbi e rancore sono penetrati nei social network cinesi. Molti non hanno creduto alla smentita, hanno accusato le autorità: «Gli hanno vietato di parlare e ora gli vietano di morire», si legge su Weibo. Forse il potere non voleva un martire della controinformazione. Ancora ore di ansia. Infine la conferma dell' ospedale: «Lo abbiamo perso».

La nebbia che ha avvolto la fine del dottore è il simbolo dei sospetti sugli errori, le omissioni e i ritardi dei dirigenti sanitari e politici di Wuhan all' inizio della crisi.

Perché il primo caso di «malattia polmonare misteriosa» a Wuhan è stato registrato ufficialmente l' 8 dicembre. Altri malati, una decina pare, nel giro di una settimana.

Non poteva essere una semplice coincidenza che tutti fossero passati dal mercato del pesce e della carne selvatica. Ma solo a fine dicembre la comunicazione è arrivata a Pechino, o così è stato detto in seguito. E fino a metà gennaio i malati di «polmonite misteriosa» per Wuhan erano incredibilmente solo 45. Ora sono più di 28 mila e i morti quasi 600. Si sarebbe potuto evitare?

C'erano medici ospedalieri a Wuhan che a fine dicembre non credevano già più nella versione della «misteriosa polmonite» di cui parlavano le autorità. Temevano l' inizio di un'epidemia. Si scambiavano informazioni in una chat. Il leader del gruppo era il dottor Li Wenliang, 34 anni, convinto che si trattasse di un ritorno della Sars debellata nel 2003. Li raccontava su WeChat che nel suo ospedale erano ricoverati in isolamento sette pazienti con sintomi polmonari gravi. Era il 30 dicembre. Uno screenshot del suo post fu intercettato dalla censura.

XI JINPING CON LA MASCHERINA

Le autorità di Wuhan mandarono la polizia a «redarguire i propagatori di voci». La chat online fu oscurata per aver «disturbato gravemente l'ordine sociale». Il dottor Li fu interrogato e ammonito. La polizia si vantò il 1° gennaio di aver neutralizzato «otto diffusori di voci». Ma il 9 gennaio la tv statale ammise che a Wuhan era stato isolato un nuovo coronavirus responsabile della polmonite. Sul web la gente cominciò a dire che gli otto medici avevano ragione. La questione fu rivista dalla Corte suprema del popolo.

Sentenza: il medico non aveva «fabbricato notizie». Però, per non smentire il sistema che lo aveva censurato, la Corte ha osservato che comunque il dottor Li aveva sbagliato diagnosi perché non era Sars, ma un nuovo coronavirus.