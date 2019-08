ERRARE È UMANO, PERSEVERARE È “DIABOLIK” – QUANDO FABRIZIO PISCITELLI AGGREDÌ UN AUTOMOBILISTA CHE AVEVA SCAMBIATO PER UNA “GUARDIA” - GIRA SUI SOCIAL UN VIDEO DELLO STORICO CAPO ULTRÀ CHE ENTRA IN UNA GIOIELLERIA DI LUSSO MENTRE IL SUO AUTISTA LO ASPETTA IN DOPPIA FILA. QUANDO ARRIVA UN’AUTO CHE VUOLE PARCHEGGIARE, SPUNTA FUORI “DIABLO” CHE… – VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

fabrizio piscitelli aggredisce un automobilista 2

Per avere un'idea di come girava per Roma Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, lo storico capo ultrà della Nord dell'Olimpico, eccolo in via Emanuele Filiberto, davanti a una gioielleria che vende orologi di lusso da lui molto frequentata. Ad aspettarlo nella Smart bianca in doppia fila c'è un autista e uomo di fiducia (non il cubano che era con lui il 7 agosto giorno in cui è stato ammazzato nel parco degli Acquedotti).

Il cadavere di Fabrizio Diabolik Piscitelli Diabolik Foto Mezzelani GMT

Arriva un automobilista che vuole parcheggiare e ha una web-cam che riprende la scena. «Spostati, è tutto ripreso», dice. L'uomo al volante si oppone «sto aspettando una persona». Poi spunta fuori Diablo che se la prende con l'automobilista e lo scambia per una "guardia". Il video era stato pubblicato su Fb dall'ignaro automobilista a febbraio, adesso si scopre con chi aveva avuto a che fare.

fabrizio piscitelli diabolik 11 FUNERALI ROMA (A DESTRA FABRIZIO PISCITELLI VESTITO DA CARDINALE) - FOTO MEZZELANI fabrizio piscitelli aggredisce un automobilista roma, ucciso fabrizio piscitelli alias diabolik 4 fabrizio piscitelli aggredisce un automobilista 1 fabrizio piscitelli diabolik 10 roma, ucciso fabrizio piscitelli alias diabolik 2 roma, ucciso fabrizio piscitelli alias diabolik 3 roma, ucciso fabrizio piscitelli alias diabolik 1 fiori per diabolik foto mezzelani gmt002 roma, i tifosi della lazio omaggiano fabrizio piscitelli alias diabolik roma, i tifosi della lazio omaggiano fabrizio piscitelli alias diabolik 1 FABRIZIO PISCITELLI DIABOLIK roma, i tifosi della lazio omaggiano fabrizio piscitelli alias diabolik 2 fabrizio piscitelli foto mezzelani gmt004 fabrizio piscitelli foto mezzelani gmt003 fabrizio piscitelli foto mezzelani gmt002 fiori per diabolik foto mezzelani gmt009 fiori per diabolik foto mezzelani gmt012 fiori per diabolik foto mezzelani gmt003 fiori per diabolik foto mezzelani gmt007 fiori per diabolik foto mezzelani gmt013 fiori per diabolik foto mezzelani gmt006 fiori per diabolik foto mezzelani gmt010 fiori per diabolik foto mezzelani gmt004 fiori per diabolik foto mezzelani gmt005 fiori per diabolik foto mezzelani gmt011 fiori per diabolik foto mezzelani gmt008 Fabrizio Piscitelli Diabolik Foto Mezzelani GMT fabrizio piscitelli foto mezzelani gmt001

roma, ucciso fabrizio piscitelli alias diabolik 14 fiori per diabolik foto mezzelani gmt001 fabrizio piscitelli aggredisce un automobilista 3