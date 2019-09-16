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ERRORE DI SANGUE – UNA 84ENNE È MORTA ALL’OSPEDALE DI VIMERCATE, STRONCATA DALLA REAZIONE DEL SUO SISTEMA IMMUNITARIO DOPO UNA TRASFUSIONE DI SANGUE DI UN GRUPPO DIVERSO DAL SUO: LA DONNA, DOPO L’INTERVENTO PER LA FRATTURA DEL FEMORE, HA RICEVUTO IL SANGUE DESTINATO A UNA PERSONA DIVERSA CHE AVEVA IL SUO STESSO COGNOME…-
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SCALA SCALA, QUALCOSA RESTERÀ - ELLIOTT CONTROLLA TIM E SI STA IMBARCANDO IN UNA BATTAGLIA PER INFLUENZARE LA GESTIONE DI AT&T, COLOSSO AMERICANO CHE HA INTERESSI PURE IN BRASILE, DOVE TIM HA L'UNICA SUCCURSALE ESTERA DI PESO - GLI AMERICANI GAREGGERANNO CONTRO TIM BRASIL PER LA CONQUISTA DI OI, E ELLIOTT CHE È AZIONISTA SIA DELL' UNO CHE DELL' ALTRA SI TROVEREBBE IN CONFLITTO
DANDOLO FLASH! ECCO LE PRIME IMMAGINI DEL MATRIMONIO DI ELEONORA DANIELE - DOPO 16 ANNI DI FIDANZAMENTO OGGI POMERIGGIO LA CONDUTTRICE RAI È CONVOLATA A NOZZE CON GIULIO CESARE TASSONI A ROMA, NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DEI FIORENTINI – LUI, DI ORIGINI NOBILI, E’ UN IMPRENDITORE DEL SETTORE FARMACEUTICO – TRA GLI INVITATI SIMONA VENTURA COL COMPAGNO GIOVANNI TERZI, LA GNOCCHISSIMA SAMANTHA DE GRENET, CORINNE CLERY, BEPPE CONVERTINI, MAURIZIO MATTIOLI E ANGELO PERRONE – IL BACIO DELLA CUCINOTTA
ON THE ROAD – IL MIGLIOR MODO PER RIPRENDERSI DALLE FERIE? ORGANIZZARE IL PROSSIMO VIAGGIO SU QUATTRO O DUE RUOTE – DALLA “WILD ATLANTIC WAY” IN IRLANDA ALLE COLLINE DELL’ANDALUSIA – PER CHI AMA I PAESAGGI AUTUNNALI C’È LA “MONADNOCK REGION LOOP” O IL FASCINO DELLA “ROUTE 66”- CHI NON VUOLE ALLONTANARSI DALL’ITALIA C'E'…
LA CHEMIOTERAPIA I CAPELLI NON SI PORTA PIÙ VIA – BUONE NOTIZIE PER CHI STA AFFRONTANDO LE CURE ANTI-CANCRO: UN TEAM DI STUDIOSI BRITANNICI HA SCOPERTO UN METODO PER CONTRASTARE LA PERDITA DI CAPELLI LEGATA ALLA CHEMIOTERAPIA - GLI SCIENZIATI HANNO SFRUTTATO LE PROPRIETÀ DI UNA NUOVA CLASSE DI FARMACI CHE…