9 dic 2024 18:09

ERRORI DI GIOVENTU' – UN 18ENNE DEL SALENTO EREDITA L’AZIENDA DI FAMIGLIA E POCO DOPO LA MANDA IN FALLIMENTO, MA UN GIUDICE DECIDE DI GRAZIARLO PERCHÉ “TROPPO GIOVANE” – DOPO ESSERE STATO SOMMERSO DA CARTELLE ESATTORIALI, DEBITI PER 40MILA EURO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON PAGATI, IL GIOVANE È FINITO IN TRIBUNALE: I MAGISTRATI, GIUSTIFICANDOLO PERCHÉ "INESPERTO", GLI HANNO RICONOSCIUTO LA MANCANZA DI COLPA E GLI HANNO CONCESSO UN PIANO DI TRE ANNI PER RIPAGARE I DEBITI E…