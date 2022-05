SINNER, THE WINNER: “SONO PROGRAMMATO PER VINCERE” – ALLA VIGILIA DEGLI INTERNAZIONALI JANNIK SI CONFESSA: “SE NON VINCO LA PARTITA NON DORMO LA NOTTE, E SE MI PRENDONO A PALLATE MI VIENE L'UMORE NERO - IL TALLONE D'ACHILLE? LE VESCICHE AL PIEDE DESTRO. LE MIE OSSA HANNO APPENA SMESSO DI CRESCERE, PER RISOLVERE IL PROBLEMA SONO ANDATO…” - NON SARÒ MAI QUEL TIPO DI GIOCATORE ECLETTICO, CHE VIENE A RETE, PREFERIRÒ SEMPRE STARE DIETRO, SUL FONDO. QUESTO NON VUOL DIRE CHE… - SORTEGGIO INTERNAZIONALI: SINNER DALLA PARTE DI RUBLEV, AL SECONDO TURNO POSSIBILE DERBY CON FOGNINI – FOTO BY MEZZELANI DAL FORO ITALICO