GLI ESERCITI SPARANO E I CIVILI LA PRENDONO IN SACCOCCIA – I RAZZI DI HAMAS HANNO COLPITO L’OSPEDALE DI ASHKELON, NEL SUD DI ISRAELE. INTANTO LO STATO EBRAICO LASCIA AL BUIO LA STRISCIA DI GAZA: ALLE 14 L’UNICA CENTRALE ELETTRICA DEL TERRITORIO PALESTINESE È RIMASTA SENZA CARBURANTE E SI È SPENTA – NETANYAHU HA TROVATO L’ACCORDO CON BENNY GANTZ PER UN GOVERNO DI EMERGENZA NAZIONALE

macerie a gaza dopo gli attacchi israeliani

1. OSPEDALE DI ASHKELON COLPITO DAI RAZZI DI HAMAS

(ANSA-AFP) - L'ospedale di Ashkelon, nel sud di Israele, non lontano dalla Striscia di Gaza è stato colpito dal lancio di razzi di Hamas. Un razzo lanciato oggi dalla Striscia di Gaza ha colpito un ospedale nella città israeliana meridionale di Ashkelon. Lo ha detto una portavoce della struttura sanitaria, precisando che non ci sono state vittime. "Il centro di sviluppo infantile dell'ospedale Barzilai di Ashkelon è stato colpito direttamente da un proiettile proveniente da Gaza", ha aggiunto la stessa fonte.

netanyahu gantz

2. GAZA AL BUIO, SPENTA L'UNICA CENTRALE ELETTRICA

(ANSA) - GAZA, 11 OTT - L'unica centrale elettrica di Gaza è rimasta senza carburante e si è spenta. Lo ha reso noto un funzionario dell'Autorità per l'energia della Striscia, che resta così al buio. "L'unica centrale elettrica nella Striscia di Gaza si è spenta alle 14 per mancanza di carburante", ha detto il capo dell'Autorità per l'Energia della Striscia. Due giorni fa Israele aveva annunciato la sospensione delle forniture di elettricità, dopo l'attacco di Hamas

3. ACCORDO NETANYAHU-GANTZ PER GOVERNO DI EMERGENZA

(ANSA) - Israele ha un governo di emergenza nazionale. L'accordo è stato raggiunto tra il premier Benyamin Netanyahu e uno dei leader dell'opposizione, Benny Gantz.

distruzione a gaza

Secondo quanto si è appreso, nel nuovo esecutivo entreranno come ministri non solo lo stesso Gantz ma anche l'ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot e l'ex ministro della giustizia Gideon Saar. Nella ristretta 'cabina di comando' che guiderà Israele in guerra ci saranno Netanyahu, Gantz, il ministro della difesa attuale Yoav Gallant, Eisenkot e il ministro degli affari strategici Ron Dermer. Il nuovo esecutivo allargato si riunirà a breve a Tel Aviv. Al momento resta fuori dall'intesa l'altro leader dell'opposizione Yair Lapid.

