Che cosa non si fa per un like a Venezia. Donne nude, tuffi in acqua, figli perduti, balli in maschera, tutto è permesso. La città della laguna è diventata la capitale dei selfie, prigioniera dei suoi turisti.

L'ultima è una modella che si è messa in mostra tutta nuda per farsi delle foto su un balcone affacciato nel suggestivo scenario del cortiletto di Palazzo Reale, con tanto di fotografo francese a immortalare l'esibizione. Sono stati subito identificati e hanno pagato a caro prezzo lo spettacolo offerto, 750 euro.

Lei s'è pure beccata un Daspo per tenerla lontana da queste platee. Serve davvero? Anche perché non è la prima volta. Qualche tempo fa un'altra ragazza s'era messa nuda sul Ponte delle Tette - nomen omen - tra San Polo e Santa Croce per farsi degli autoscatti in bella mostra, mentre dalle finestre e dalle terrazze attorno si affacciavano folle di curiosi per girare immagini e scattare foto.

I video hanno subito fatto il giro del web, e francamente non si capisce bene se anche loro fanno parte di questa frustrante consuetudine. Pochi giorni fa è stato il turno di un uomo, apparso nudo alla fermata del vaporetto di San Stae passeggiando in mezzo a un pubblico stranito.

Poi c'è stata la turista che per farsi un selfie s'è arrampicata sulla balaustra del Ponte di Rialto - azione vietata dai regolamenti comunali -, ma ha perso l'equilibrio cadendo nel canale, in uno dei punti più trafficati, tra imbarcazioni, taxi, gondole e vaporetti. Un tassista l'ha tirata fuori dall'acqua e lei rideva contenta. Un signore invece si è buttato addirittura dal quarto piano di una casa, schiumando l'acqua a pochi metri da un battello. […]

