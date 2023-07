ESISTE IL DIRITTO A ESSERE IDIOTI, MA COSÌ È TROPPO – DUE PISCHELLI DI ORIGINI MAGREBINE HANNO FINTO DI STARE MALE PER SCROCCARE UN PASSAGGIO IN AMBULANZA FINO A RICCIONE. I DUE SONO STATI DENUNCIATI PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO E PROCURATO ALLARME – LA BRAVATA È STATA COMPIUTA PER FARE UN FILMATO DA PUBBLICARE SUI SOCIAL. IL VIDEO È STATO VISTO 50 MILA VOLTE SU "TIKTOK" MA NON HA FATTO RIDERE NESSUNO...

FINGONO MALORE PER FARSI PORTARE IN AMBULANZA A RICCIONE 3

Fingono un malore, chiamano l'ambulanza per scroccare un passaggio fino a Riccione e filmano tutto per postarlo su TikTok. I due giovani milanesi di origine magrebina sono stati quindi denunciati penalmente dall'Ausl Romagna e identificati dai carabinieri di Riccione: saranno indagati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

Il video demenziale pubblicato dai due ragazzi sul social, in cui si dice chiaramente che il 118 viene chiamato per scroccare un passaggio da Coriano fino a Riccione, ha totalizzato 50.000 visualizzazioni in 22 ore e circa ottomila like, oltre a centinaia di condivisioni. […]

