25 mar 2023 08:50

ESPLOSIONE IN UNA FABBRICA DI CIOCCOLATO IN PENNSYLVANIA: DUE PERSONE SONO MORTE E NOVE SONO DISPERSE. OTTO I FERITI CHE SONO STATI PORTATI D’URGENZA IN OSPEDALE - L'AZIENDA, FONDATA NEL 1948, HA CIRCA 850 ADDETTI E IN QUESTO PERIODO LAVORA A PIENO REGIME PER LA PRODUZIONE DEI DOLCI PASQUALI… - VIDEO