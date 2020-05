TUTTI GIÙ PER TERRA – ALITALIA DA DOMANI CHIUDE I VOLI SU NEW YORK PER MANCANZA DI PASSEGGERI. SUI DICIOTTO VOLI OPERATI NEGLI ULTIMI 10 GIORNI DI APRILE SONO STATI TRASPORTATE SOLO 580 PERSONE IN TOTALE. IN MEDIA 32 A VOLO…