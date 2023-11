5 nov 2023 18:30

ESSERE EBREI IN FRANCIA È PERICOLOSO – DA QUANDO È INIZIATA LA GUERRA IN MEDIORIENTE GLI EPISODI DI ANTISEMITISMO SONO AUMENTATI A DISMISURA OLTRALPE, DOVE VIVE UNA NUMEROSISSIMA COMUNITÀ MUSULMANA – IERI A LIONE UNA DONNA DI RELIGIONE EBRAICA È STATA ACCOLTELLATA IN CASA SUA (È SANA E SALVA ED È STATA DIMESSA DALL’OSPEDALE) DA UN AGGRESSORE CHE HA DISEGNATO UNA SVASTICA SULLA PORTA - A PARIGI LE CASE DELLE FAMIGLIE EBREE VENGONO “MARCHIATE” CON LA STELLA DI DAVID...