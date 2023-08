Estratto dell’articolo di Mauro Evangelisti per “il Messaggero”

leonor di spagna entra in accademia militare

Capelli biondo scuro raccolti in una coda di cavallo, sneakers e jeans bianchi, il viso che dissimula un sorriso ma non riesce a celare la tensione perché non hai ancora 18 anni, fino al giorno prima eri una delle adolescenti più fortunate del mondo e ora devi entrare in un'accademia militare insieme ad altri 611 coetanei provenienti da tutta la Spagna.

Certo, la principessa delle Asturie, Leonor di Borbone, futura regina e dunque comandante delle Forze Armate, all'interno dell'Accademia militare di Saragozza, dove è stata accolta giovedì scorso, godrà di qualche inevitabile privilegio, ma la sua vita è cambiata per sempre. E per tre anni dovrà frequentare le scuole militari.

letizia ortiz e re felipe salutano leonor

Dopo Saragozza, il percorso da futuro sovrano la obbligherà a un secondo anno alla Scuola navale di Pontevedra, dove s'imbarcherà sulla nave scuola a Juan Sebastian Elcano, e a un terzo all'Accademia generale dell'aria e dello spazio a San Javier (Murcia).

Sono i doveri di chi diventerà regina, […] che fino a pochi mesi fa viveva con entusiasmo l'esperienza degli studi all'estero, in Galles, e fino a pochi giorni fa come tanti suoi coetanei a vedere il film Barbie. Ora dovrà accettare una carriera militare che probabilmente non ha mai sognato.

la principessa leonor di spagna in accademia militare a saragozza 7

[…] l'arrivo all'accademia a Saragozza, giovedì scorso. Al suo fianco c'è il padre, molto più alto di lei, barba canuta, divisa estiva con maniche corte non proprio elegante dell'esercito. Re Felipe VI ha frequentato, 38 anni prima, la stessa accademia (così come Juan Carlos, nonno della principessa Leonor).

C'è la sorella minore, Sofia, 16 anni. E c'è soprattutto la madre, la […] regina Letizia, impeccabile completo chiaro di lino, che potrebbe tranquillamente essere scambiata come la terza sorella. Gli abbracci più lunghi, sono proprio tra madre e figlia, con Letizia, ex giornalista, che di fronte alle telecamere si mostra serena, ma quando stringe Leonor appare commossa, forse contrariata. Chiedono i giornalisti alla principessa: «Come ti senti?». «Con grande desiderio di impegnarmi, sono entusiasta, ma anche un po' nervosa», risponde Leonor seguendo canovaccio, come giusto che sia.

leonor di spagna entra in accademia il saluto con la madre letizia

Cosa consiglia a sua figlia? chiedono allora i giornalisti rivolti a Felipe VI, oggettivamente il meno elegante e regale in quella divisa a maniche corte dell'Esercito. Anche lui accenna un sorriso e spiega: «Un po' di nervosismo è giusto che ci sia. Mi ricorda il mio primo giorno in Accademia, 38 anni fa, ed è emozionante vedere Leonor viverlo alla stessa maniera. Io le ho consigliato di essere attenta, di lasciarsi consigliare anche dagli altri ragazzi dell'Accademia. I primi giorni saranno duri, ma li supererà con l'impegno, la forza di volontà, la pazienza e l'entusiasmo».

la principessa leonor di spagna in accademia militare a saragozza 9

[…]. Qualche fotografo, insieme alle immagini ufficiali, ha carpito qualche espressione fugace di Leonor, spaventata, di Letizia, preoccupata. […] I media spagnoli dicono che in Accademia Leonor resterà dal lunedì al giovedì e dormirà in una camera doppia. Potrà però trascorrere i fine settimana a Madrid alla Zarzuela, il Palazzo reale, con la famiglia.

Il suo programma di studi sarà differente da quello degli altri ragazzi: in un anno dovrà concentrare gli insegnamenti e l'addestramento che di solito viene spalmato su tre, visto che in quelli successivi dovrà poi frequentare le altre scuole militari. Si alzerà ogni giorno alle 6.30 e dovrà richiedere dei permessi per potere uscire. Parteciperà anche ad esercitazioni e manovre. […] Leonor ha vissuto in una bolla, frequentando gli altri 611 ragazzi del corso, conoscerà «la vera Spagna». […]

