PER ESSERE SFANCULATI BASTA UN CLICK. ANZI, UN “ICK” - SUI SOCIAL È LA PAROLA TREND, IN PARTICOLARE SU TIKTOK, DOVE L'HASHTAG HA OLTRE 128 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI: SI TRATTA DI QUEL FASTIDIO IMPROVVISO, CAUSATO DA UN GESTO, UN MODO DI FARE, UN'ABITUDINE, CHE CAUSA LA FINE DI UNA STORIA (O NE IMPEDISCE L’INIZIO) - PUO' ESSERE UNA RISATA ESAGERATA, IL MODO DI MANGIARE, LA RICERCA ECCESSIVA DEL CONTATTO FISICO (O IL CONTRARIO): COSE CHE IRRITANO IL PARTNER, TRASFORMANDO L’ATTRAZIONE IN DISGUSTO... (SE BASTA COSI' POCO PER FAR ZOMPARE UNA STORIA, CHE RELAZIONE DI MERDA E'?)

Valeria Arnaldi per “Il Messaggero”

Intelligente, sensibile, premuroso. Anche bello. Il partner ideale, proprio quello sognato.

Poi, ride e lo fa fragorosamente, a cascata, spezzando la conversazione. O magari, usa giochi di parole. O, più semplicemente, ama il tennis, canticchia, cerca in modo eccessivo il contatto fisico o, al contrario, lo fa troppo poco o qualunque altra abitudine che non era prevista nel sogno.

E così, il partner perfetto diventa, in un istante, perfettamente sbagliato. È il fenomeno ick, ossia quella scintilla - che sia gesto, comportamento, consuetudine - per cui improvvisamente piccole abitudini, senza peso, diventano monumentali agli occhi dell'altro, impossibili da ignorare, fino a trasformare l'attrazione per il partner, anche potenziale, in disgusto. Non un'eccezione.

SU TIKTOK

Sui social the ick è la parola trend, in particolare su TikTok, dove l'hashtag ha oltre 128 milioni di visualizzazioni, in condivisioni di storie e motivi di fastidio che hanno causato la fine di una storia o ne hanno impedito l’inizio.

Si va da quelli registrati nelle conoscenze online, come la pubblicazione di troppi post o selfie, a quelli che emergono negli appuntamenti in presenza, come il fatto di parlare a lungo degli amici o di un ex, oppure l'ascoltare musica brutta. Notazioni apparentemente futili che si rivelano capaci di rompere l'armonia in una coppia e far uscire uno dei due dalla fase di innamoramento.

A farsi frenare dall'ick sono perlopiù le donne, che, sempre più spesso, al primo fastidio decidono di tirarsi indietro. «Le donne - spiega Francesca Andronico, responsabile Network degli psicologi-Ordine Psicologi del Lazio - un tempo, erano soggette a schemi di impostazione patriarcale e, per essere socialmente accettate, erano portate a mantenere relazioni stabili, anche sopportando molto, scappatelle incluse.

Oggi sono libere di fare quello che vogliono, possono scegliere alla pari degli uomini, frequentano siti di incontri e sono esigenti. Analizzano vari aspetti del potenziale partner, dettagli e sfumature, in modo decisamente superiore al genere maschile, che, si concentra sull'attrazione».

È questione anche di paure, prima tra tutte quella di legarsi a un'altra persona. «Tra le cause dell'ick, specie nelle fasi iniziali di una conoscenza, gioca un ruolo l'aspetto difensivo, l'autoprotezione portata all'eccesso, per cui, magari dopo una relazione traumatica, si tende a fare un passo indietro appena si incontra qualcuno».

E attenzione, il fenomeno si manifesta a tutte le età. «In fase adolescenziale, un comportamento di tale tipo è, in un certo senso, fisiologico, perché ci si sta ancora scoprendo. Più preoccupante è se si verifica da adulti, quando si dovrebbero ormai avere chiari i propri gusti. Nella cosiddetta adultescenza, però, alcuni continuano o tornano a comportarsi come ragazzi».

I RITMI SOCIALI

Tra le possibili cause, pure i ritmi sociali. «La nostra è una società liquida, in cui le comunicazioni sono sempre più brevi e il mezzo prevalente per conoscersi è il web, aspetto incrementato dalla pandemia.

Non si ha più la pazienza di accogliere l'altro, anche con i suoi difetti - prosegue la psicologa - La Rete offre una sorta di catalogo di persone diverse, se si vede una minima incrinatura in una, si passa subito a un'altra. Le relazioni si consumano. È un approccio infantile: quando un giocattolo annoia, se ne prende uno nuovo».

Poi, c'è la distanza tra immagine ideale e figura reale: spesso si ha un'idea precostituita del partner che si vorrebbe. E per chi si trova dalla parte sbagliata dell'ick, ossia chi viene abbandonato? «L'esperienza è traumatica, una ferita che può spingere a chiudersi in se stessi o, per compensazione, a fare lo stesso ad altri, in un loop infinito». E così ci si ritrova soli in un click. Anzi, in un ick.

