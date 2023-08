ESSERE SINGLE E' UN LUSSO: LO STATO HA BISOGNO DI FIGLI – IN COREA DEL SUD, LO STATO SI TRAVESTE DA CUPIDO PER COMBATTERE IL CROLLO DEMOGRAFICO: SEMPRE PIÙ CITTÀ ORGANIZZANO APPUNTAMENTI AL BUIO NELLA SPERANZA CHE QUALCUNO FINISCA PER VOLER METTERE SU FAMIGLIA – ANCHE IN ASIA I PROBLEMI ECONOMICI BLOCCANO I SOGNI DI FAMIGLIA DEI PIÙ GIOVANI. MA C’È UN’ALTRA VERITÀ: QUANTI SONO QUELLI DISPOSTI AD ACCOLLARSI LE RESPONSABILITA' DI UNA FAMIGLIA?

Estratto dell'articolo di Lorenzo Lamperti per “la Stampa”

Le culle sono vuote, il governo prova a caricare qualche freccia all'arco di Cupido. Da tre anni consecutivi, la Corea del Sud ha il tasso di fertilità più basso del mondo. Tra i tanti modi, per ora infruttuosi, per invertire la tendenza le autorità stanno provando a vestire i panni dei matchmakers.

[…] Sempre più città del Paese asiatico sponsorizzano appuntamenti al buio per single, sperando che scocchi la scintilla anche nella realtà. A inizio luglio, alla serata "Solomon" organizzata a Seongnam (non lontano da Seul), sono arrivate mille richieste per cento posti disponibili. I partecipanti sono stati scelti tra 802 uomini e 386 donne, tutti cittadini di Seongnam o dipendenti di aziende locali. Nelle stanze di un hotel addobbate a festa tra palloncini e canzoni d'amore, si è proceduto a una lezione di coaching sentimentale, una sessione sul test della personalità Myers-Briggs, una festa del vino e un momento di autopromozione.

Alla fine, secondo il Korea Herald, circa 30 partecipanti su 100 avrebbero trovato una persona con la reciproca intenzione di provare a frequentarsi. Tanto basta per attirare l'entusiasmo dei genitori.

Non è l'unico esempio. La sola Seongnam ha allocato circa 192 mila dollari per l'organizzazione di eventi del genere. Oltre agli sponsor politici, in Corea del Sud è attivo un grande numero di agenzie di matchmaking, aumentato del 17,1% rispetto al 2019 a causa delle difficoltà nell'organizzare appuntamenti offline con la pandemia.

Rispetto agli incontri "naturali", meglio valutare i requisiti dei potenziali partner prima di organizzare gli incontri. […]

Gli appuntamenti al buio sono popolari, ma la loro incidenza sul crollo demografico sembra limitata. Secondo gli analisti, i veri ostacoli all'aumento della natalità sono i costi altissimi dell'assistenza all'infanzia, la difficoltà nell'acquistare una casa e le scarse prospettive d occupazione. Grave anche l'assenza dell'eguaglianza di genere.

Le donne denunciano spesso discriminazioni sul luogo di lavoro,soprattutto una volta che diventano madri.

Senza contare che sempre meno giovani sudcoreani percepiscono il matrimonio come una necessità. […] Il numero di matrimoni nel Paese è diminuito da 264.455 nel 2019 a 191.690 lo scorso anno, col tasso di fertilità sceso allo 0,78%: il settimo calo consecutivo, nonostante i vani tentativi del governo di invertire la tendenza. Si stima che entro il 2050 il numero di bambini e di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni diminuirà di un terzo, mentre il numero di anziani dovrebbe più che raddoppiare.

Il calo demografico è un fenomeno che va al di là della Corea del Sud e coinvolge diverse nazioni dell'Asia orientale. Tra questi il Giappone, che ha la più alta percentuale di abitanti sopra i 65 anni al mondo […]

