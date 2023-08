IN ESTATE LE COPPIE SCOPPIANO DI PIU' MA ALCUNI "TRUCCHI" POSSONO EVITARVI IL DIVORZIO - BISOGNA PARTIRE DA UN CONCETTO: LE PERSONE NON STANNO INSIEME A LUNGO TERMINE PERCHE' LA LORO VITA E' FACILE. PROSPERANO PERCHE' LA LORO RELAZIONE LI RENDE PIU' FORTI - DI SICURO ALCUNE CONDIZIONI RENDONO I LEGAMI PIU' CAPACI DI EVITARE IL LOGORIO DELLA VITA MODERNA. ECCO QUALI...

Dagotraduzione dal Guardian

Pandemia coppie

Fin dai primi giorni della pandemia, gli esperti avevano anticipato che lo stress del Covid-19 avrebbe devastato le relazioni sentimentali (e in alcuni casi hanno avuto ragione). Ma un [...] sondaggio della Monmouth University ha mostrato come il 70% delle coppie che hanno persevarato si dicano «estremamente soddisfatti» delle loro relazioni.

Il risultato è clamoroso, perché la percentuale è 11 punti sopra quella dell’anno scorso. L’Università propone questo sondaggio da sei anni. «Spesso adottiamo una prospettiva cinica sulle relazioni, il che ci porta a cercare potenziali problemi e a vedere le relazioni come fragili», dice il dottor Gary Lewandowski, uno psicologo delle relazioni romantiche che supervisiona il sondaggio annuale di Monmouth.

[...] In altre parole, le coppie non stanno insieme (e restano felici) a lungo termine perché la vita è facile. Sopravvivono e prosperano perché la loro relazione li rende più forti, come un'unità. In un periodo di protratte difficoltà, è meno probabile che quel pilastro di sostegno venga dato per scontato di quanto potrebbe essere nel caos ordinario della vita moderna.

Pandemia coppie 2

[...] Alcune condizioni rendono certe relazioni più adatte a perseverare rispetto ad altre. [...] Secondo Giulia Zoppolat, dottoranda in psicologia applicata sperimentale che studia le relazioni romantiche, un elemento chiave della partnership resiliente è la percezione della reattività del partner: «Quando le persone sentono che il loro partner si prende cura di loro e li ascolta».

Zoppolat sostiene che l'importanza dell'attenzione al partner può sembrare «molto basilare», ma il suo impatto sulla soddisfazione della relazione è potente. «Vediamo più e più volte che questo può fare la differenza», dice.

[...]

Pandemia coppie 3

Prima della pandemia le relazioni di coppia ruotavano attorno alle attività: uscite, feste, viaggi. I blocchi prolungati hanno costretto le persone a rallentare e a conoscersi in modi nuovi. Una svolta inaspettata è arrivata guardando i programmi TV preferiti l'uno dall'altro.

[...]

Nelle conversazioni che ne seguivano non era inusuale che l'uno imparassa qualcosa in più sull'infanzia dell'altro e su come si sono sviluppati i suoi interessi.

[...] L'attività fisica insieme rende più facile per entrambi i partner aprirsi a questioni difficili.

Pandemia coppie 4

Passare il tempo a parlare mentre si fa sporto puo' aiutare a guarire vecchie ferite emotive semplicemente prendendosi del tempo per ascoltarsi a vicenda. Alcune passeggiate di coppia possono essere più efficaci di una terapia.

[...]

Il tempo di qualità per connettersi è quasi un promemoria del motivo per cui si è in una relazione. Se non si da' la priorità a passare quel tempo insieme, è facile perdere la connessione di coppia.

Pandemia coppie 5

Il rituale di condividere i pasti e parlare senza distrazioni, dovute alla tv o allo smartphone, avvicina le coppie e le famiglie. [...]

[...] Per connettersi profondamente ogni giorno bisogna saper quando smettere di affannarsi nel controllo della propria vita, magari tentando di pianificare ogni cosa [...]

[...]

Pandemia coppie 6

[...]