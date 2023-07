Dai “Lunatici” – Rai Radio2

Valeria Randone, psicologa e sessuologa, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro, live anche su Rai 2 tra l'1.20 e le 2.30 circa. La dottoressa Randone ha parlato delle tendenze dell'estate 2023:

"La sessualità sta molto male e quindi vira verso delle derive apparentemente inarrestabili. La tendenza più frequente è il voyeurismo. Aumentano i guardoni che vogliono spiare la vita altrui, anche su siti e piattaforme che facilitano il guardare ma non toccare e gli esibizionisti. Questa è la nuova tendenza, viviamo in una sorta di grande fratello sessuale".

Sul sesso al primo appuntamento: "Il mio non è un discorso morale o giudicante. Semplicemente, fare sesso al primo appuntamento non è utile. L'attesa è un afrodisiaco incredibile. Stare lì, mano nella mano, baciarsi, chattare, crea un'attesa che fa da afrodisiaco. L'incontro intimo tra due persone più o meno sconosciute non porta a nulla. Sconsigliatissimo fare sesso al primo appuntamento. Di appuntamenti ne servono almeno tre".

Su uno studio secondo il quale fare l'amore d'estate aiuterebbe a dormire meglio: "E' verissimo, fare l'amore fa stare bene, allenta le tensioni, crea un clima psichico ed emotivo che ci fa stare meglio nell'ambiente circostante".

Sui tradimenti: "Se si può perdonare un tradimento? Sì. Ma le coppie vanno aiutate ad elaborare. A volte chi tradisce chi non è molto chiaro. Non è che chi tradisce è chi va a letto con un altro. A volte l'altro partner attiva una sorta di processo separativo che è come se tradisse il progetto iniziale. La responsabilità è al cinquanta percento.

Spesso quando un partner scopre il tradimento si accende il desiderio, nascono anche bambini. Se il tradimento può aiutare dei rapporti in crisi a rigenerarsi? Sì, lo diciamo tra virgolette però, non dobbiamo far passare questo messaggio. Però il partner capisce che l'altra parte non deve essere data per scontata".