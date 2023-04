ETÀ DEL BRONZO? ETÀ DELLO SBALLO! - UN TEAM DI ARCHEOLOGI SPAGNOLI HA TROVATO TRACCE DI SOSTANZE ALLUCINOGENE IN ALCUNE CIOCCHE DI CAPELLI RINVENUTE NELLA GROTTA DI ES CÀRRITX A MINORCA - I CAPELLI, RISALENTI AL PRIMO MILLENNIO A.C., CONTENEVANO TRACCE DI EFEDRINA, ATROPINA E SCOPOLAMINA, SOSTANZE CHE POSSONO CAUSARE DELIRIO, ALLUCINAZIONI E PERCEZIONE SENSORIALE ALTERATA - LE DROGHE VENIVANO PROBABILMENTE USATE NEI RITI FUNERARI E LA LORO PRESENZA POTREBBE ESSERE DOVUTA A…

[…] Gli scavi archeologici nella sepoltura dell'età del Bronzo e nella grotta di Es Càrritx a Minorca hanno fornito alcune ciocche di capelli umani coinvolte in un singolare rito funerario. […] Attraverso analisi accurate dei campioni sono stati rilevati gli alcaloidi efedrina, atropina e scopolamina che confermano l'uso di diverse piante contenenti alcaloidi da parte delle comunità locali di quest'isola del Mediterraneo occidentale all'inizio del primo millennio a.C. […] Le precedenti prove dell'uso preistorico di droghe in Europa si basavano su prove indirette, come la scoperta di alcaloidi dell'oppio in contenitori dell'età del bronzo, la scoperta di resti di piante alcaloidi in contesti rituali e loro disegni murali.

L'atropina e la scopolamina sono sostanze presenti in natura nella famiglia delle Solanaceae che possono causare delirio, allucinazioni e percezione sensoriale alterata. L'efedrina è uno stimolante derivato da alcuni arbusti e pini che può aumentare l'eccitazione, la vigilanza e l'attività fisica.

[…] «All'inizio del Paleolitico, gli esseri umani si sono imbattuti nelle proprietà non alimentari di alcune piante. I risultati presentati nel nostro studio indicano che diverse piante contenenti alcaloidi sono state consumate da persone dell'età del bronzo di Minorca, anche se le Solanaceae e l'Efedra non sono state le uniche ad essere state consumate» spiegano.

«È interessante notare - proseguono gli scienziati - che le sostanze psicoattive rilevate in questo studio non sono adatte ad alleviare il dolore attestate nella popolazione sepolta nella grotta di Es Carritx, come ascessi periapicali, carie grave e artropatie». Quindi gli scienziati suggeriscono che la presenza di queste sostanze potrebbe essere dovuta al consumo di alcune piante di Solanaceae, come mandragora, giusquiamo nero o stramonio, e pino comune. Si pensa che queste piante allucinogene possano essere state utilizzate come parte di cerimonie rituali eseguite da uno sciamano.

Secondo i ricercatori, i cerchi concentrici sui contenitori di legno in cui sono stati scoperti potrebbero aver raffigurato gli occhi e potrebbero essere stati una metafora della visione interiore legata a uno stato di coscienza alterato indotto dalla droga. […]