IN EUROPA È TORNATO L’ALLARME TERRORISMO – DIVERSE BASI MILITARI AMERICANE SONO STATE MESSE IN UNO STATO DI ALLERTA ELEVATO: IL LIVELLO DI MINACCIA È IL SECONDO PIÙ ALTO, QUELLO “CHARLIE”, CHE NON SI VEDEVA DA ALMENO DIECI ANNI, E SIGNIFICA CHE L’ESERCITO HA RICEVUTO UNA MINACCIA ATTIVA – TRA LE BASI COINVOLTE ANCHE QUELLA DI AVIANO, IN ITALIA, UTILIZZATA DALL’AERONAUTICA MILITARE USA…

Estratto da www.ilmessaggero.it

base militare usa aviano 5

Allerta (quasi) massima in Europa. A causa di una combinazione di fattori, che potrebbe avere un impatto sulla sicurezza e sulla difesa dei militari statunitensi e delle loro famiglie di stanza in Europa, il Comando statunitense delle forze in Europa sta alzando il livello di vigilanza durante i mesi estivi. Nella scala dell'allarme, dunque, si sale dal livello "Bravo" a quello "Charlie". A confermarlo una nota diffusa oggi a tutte le base militari statunitensi in Italia e in Europa.

È "allerta Charlie" in Europa. Secondo la Cnn, diverse basi militari statunitensi in Europa sono state messe in uno stato di allerta elevato durante il fine settimana per il timore di un attacco terroristico contro personale o strutture militari statunitensi. Le basi, inclusa la guarnigione dell'esercito americano a Stoccarda, in Germania, dove ha sede il comando europeo degli Stati Uniti, hanno alzato il livello di allerta alla condizione di protezione "Charlie".

base militare usa aviano 4

Questo status «si applica quando si verifica un incidente o si ricevono informazioni che indicano che è probabile una qualche forma di azione terroristica o di attacco contro personale o strutture», secondo l'esercito americano. Uno dei dirigenti statunitensi, che è di stanza in una base in Europa, ha detto alla Cnn che non si vedeva questo livello di minaccia «da almeno 10 anni», e ha spiegato che di solito significa che l'esercito ha ricevuto una «minaccia attiva affidabile».

[…] Tra le basi in cui verrà alzato il livello di allerta anche Aviano, l'infrastruttura militare italiana utilizzata dall'USAF, l'aeronautica militare statunitense. Si trova nel comune di Aviano, in Friuli-Venezia Giulia, ai piedi delle Prealpi Carniche, a circa 15 chilometri a nord di Pordenone. Nella base ha sede il 31st Fighter Wing dell'aeronautica militare statunitense, a sua volta parte dell'USAFE (United States Air Forces in Europe). La base, dal 1992 al 1º novembre del 2005, fu anche il quartier generale della Sixteenth Air Force, ora situata alla base aerea di Ramstein in Germania.

base militare usa aviano 1

L'Aeronautica Militare ha il comando dell'aeroporto "Pagliano e Gori" di Aviano, per "garantire la sovranità nazionale e sovrintendere all'applicazione degli accordi bilaterali relativi alla presenza di reparti USAF rischierati sulla base" ed in base al Decreto ministeriale del 25 gennaio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2008 l'aeroporto è classificato come MOB (Main Operating Base) del primo gruppo e come tale effettua esclusivamente attività militari, non essendo aperto al traffico commerciale. Dal settembre 2019 comandante è il colonnello pilota dell'AMI Luca Crovatti.

RAZZI LANCIATI SULLA BASE MILITARE USA IN SIRIA base militare usa aviano 2