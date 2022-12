22 dic 2022 19:07

EVA KAILI RESTA IN CARCERE – L'EX VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DETENUTA DAL 9 DICEMBRE SCORSO NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA SUL QATARGATE, AVEVA CHIESTO DI TORNARE IN LIBERTÀ CON IL BRACCIALETTO ELETTRONICO PER OCCUPARSI DELLA FIGLIA DI DUE ANNI – PER I GUIDICI DOVRÀ RIMANERE IN CELLA ALMENO UN ALTRO MESE