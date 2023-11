7 nov 2023 08:36

EVASIONE, CHE PASSIONE! - ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER DUE CONIUGI DELLA PROVINCIA DI VARESE: EMETTEVANO FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI PER EVADERE L'IVA - ATTRAVERSO 13 SOCIETA’ A LORO RICONDUCIBILI, SONO RIUSCITI A SOTTRARRE ALL'ERARIO IMPOSTE PER CIRCA 50 MILIONI DI EURO - I SOLDI SONO STATI COSI’ SPESI IN RISTORANTI E AUTO DI LUSSO (LAMBORGHINI, MASERATI, AUDI Q8) E IN INVESTIMENTI A DUBAI E HONG KONG, PIETRE PREZIOSE DEL GHANA E HOTEL DI LUSSO IN PUGLIA…