11 feb 2023 16:40

EVASIONE, IMPIANTI ABUSIVI E IMPORT ABUSIVO: COSA NON SI FA PER UNA POMPA! – LA STRETTA DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLE FRODI NEL SETTORE DEI CARBURANTI – A GENNAIO EFFETTUATI 2.518 CONTROLLI IN TUTTA ITALIA E SMASCHERATI 204 EPISODI DI IMPORTAZIONE ILLECITA, OLTRE A CASI DI BENZINAI ABUSIVI, SMERCIO DI GASOLIO AGRICOLO, EVASIONE DELLE ACCISE E, IN UN CASO, GASOLIO ALLUNGATO CON L'ACQUA – A SALERNO 82 PERSONE SONO INDAGATE PER AVER MESSO IN PIEDI UNA MAXI FRODE, ARRIVANDO A PRODURRE FATTURE FALSE PER OLTRE 900 MILIONI ED EVASO OLTRE 160 MILIONI DI EURO DI IVA…