Una donna ha creato scandalo all’aeroporto di Fort Lauderdale-Hollywood, in Florida. La signora si è presentata completamente nuda dalla vita in giù, lasciando a bocca aperta gli altri passeggeri del volo Spirit Airlines.

Un video che riprende la scena è stato pubblicato su Reddit: si vede la passeggera, con forme extralarge e vestito extrasmall, che lasciava scoperte le parti intime. Scrive il DailyStar: “Il vestito arancione in questione si è rivelato piuttosto rivelatore, dato che il filmato mostra la donna senza nome in piedi nella coda con il sedere in bella mostra. È stata avvistata mentre trasportava il suo bagaglio e le immagini e il video sono stati postati su Reddit.”

Il post su Reddit è stato intitolato "quando il tuo bagaglio è extra leggero". Nel filmato si sente un'operatrice dello scalo che sbrocca la scelta dell’outfit. La signora dice: “Bitch. Succede solo nell’aeroporto della fottuta Spirit Airlines. Signore dammi la forza, ti dico niente mutande, niente mutande, cos'è questo”

L'articolo è stato postato sul subreddit PublicFreakout, un luogo "dedicato alle persone che danno di matto, perdono la calma o si comportano in modo strano in pubblico". Centinaia di persone sono subito intervenute per commentare il pezzo, lasciando commenti choccati

Uno ha scritto: "Una persona che pensa che sia giusto fare questo su un aereo pubblico è mentalmente instabile". Un altro, piuttosto speranzoso, ha aggiunto: "Devono essere leggings color pelle. È un po' più scuro a metà coscia. Non è possibile che la gente sia così rilassata con una donna mezza nuda".

