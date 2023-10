27 ott 2023 12:18

PER EVITARE L’ESPLOSIONE DEL PD, SCHLEIN ANNUNCIA CHE I DEM NON ADERISCONO ALLA MANIFESTAZIONE PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE: “CHI DI NOI ANDRÀ LO FARÀ A TITOLO PERSONALE” - UN MODO PARACULO PER NON ALIENARSI LE SIMPATIE DEI PACIFISTI SU CUI CONTE VUOLE METTERE IL CAPPELLO IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 2024 – I "BIG" DEM NON CI SARANNO (OGNUNO HA UNA SCUSA PER MARCARE VISITA) ANCHE PERCHE' LA PIATTAFORMA DELL'INIZIATIVA NON PRENDE LE DISTANZE DA HAMAS...