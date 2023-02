11 feb 2023 14:40

PER EVITARE LE SBARRE BASTA UN FIGLIO - LOREDANA GRAZIANO, LA 37ENNE CHE HA UCCISO IL MARITO SOMMINISTRANDOGLI CIBO CON IL CIANURO A TERMINI IMERESE, ANDRÀ AI DOMICILIARI PER STARE INSIEME AL FIGLIO DI DICIOTTO MESI - PER I GIUDICI È NEGLI INTERESSI DEL BAMBINO CHE LA MADRE TORNI A CASA – LA RABBIA DEI FAMILIARI DELLA VITTIMA: “È UNA INGIUSTIZIA. AVEVA GIÀ AVUTO LA POSSIBILITÀ DI ANDARE A VIVERE IN UNA CASA FAMIGLIA MA HA RIFIUTATO PERCHÉ LONTANO DA CASA. ORA LE VIENE ACCORDATO IL CAPRICCIO DI TORNARE AI DOMICILIARI…"