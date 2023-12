EVITATE DI SBACIUCCHIARE I PARENTI SE AVETE QUALCHE SINTOMO DA COVID, ALTRIMENTI QUESTO NATALE SARA' UN GRANDE CONTAGIO DI MASSA, COME AVVENNE AL “BURNING MAN” 2022 – DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE ANDARONO A SLINGUAZZARE AL FESTIVAL DEL NEVADA E TORNARONO A CASA CON IL COVID - C'ERANO 80MILA PERSONE E NEI GIORNI SUCCESSIVI FURONO MOLTISSIMI QUELLI CHE SUI SOCIAL RACCONTARONO DI... - VIDEO

DAGONEWS

burning man 8

Il raduno del Burning Man nel deserto del Nevada non è mai stato facile per i polmoni. La polvere fine e la sabbia che ricoprono ogni superficie ed entrano in ogni fessura, causando spesso sintomi respiratori che i partecipanti chiamano "playa lung". Ma nel 2022 non ci fu solo questo: nei due anni precedenti il festival era stato sospeso per la pandemia e quando si ripresento' l'occasione di festeggiare, molti si diedero appuntamento nel deserto abbassando la guardia. Non si contarono quelli che tornarono a casa con mal di gola e una leggera tosse. Ma questa volta sabbia e polvere c’entravano ben poco: in molti casi si tratto' di Covid.

burning man 3

Non ci furono numeri ufficiali su quanti partecipanti al festival furono infettati, ma molti pubblicarono su Twitter e Reddit di essere risultati positivi pochi giorni dopo essere tornati a casa. "Cosa ti aspetti quando metti insieme 80.000 persone per un lungo periodo di tempo? Ti aspetti molti contagi" commentò John Swartzberg, professore di malattie infettive alla School of Public Health della UC Berkeley.

burning man 6 burning man 1 burning man 9 burning man 6 burning man 10 burning man 19 burning man 17 burning man 3 burning man 2 burning man 21 burning man 4 burning man 5 burning man 2 burning man 5 burning man 4 burning man 9 burning man 7