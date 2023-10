EVOLA, IL GURU DELLA TEORIA DELL’ORGIA - IL FILOSOFO INDOTTRINAVA I SUOI ALLIEVI, TRA CUI ANGELO IZZO, IL “MOSTRO DEL CIRCEO”, SULLO STUPRO COME FORMA DI DOMINAZIONE DEL MONDO FEMMINILE - EVOLA ERA ANCHE UN CONVINTO ANTISEMITA: GLI EBREI, IN QUANTO NOMADI E ASTUTI MERCANTI SI ERANO ATTIRATI E CONTINUAVANO A CALAMITARE FORME DI ODIO DA PARTE DEI NON EBREI - NEL 1967 SU “NOI EUROPA”, ORGANO DI ORDINE NUOVO, PUBBLICÒ UNA LETTERA DI RIMPROVERO AD ALMIRANTE PER “UN POCO SIMPATICO CEDIMENTO” NEL CORSO DI UN SUO INTERVENTO TV IN CUI AVEVA RINNEGATO IL RAZZISMO FASCISTA, AL QUALE IL FILOSOFO INVECE ATTRIBUIVA “ANCHE ASPETTI POSITIVI”

Estratto del libro "Uomini contro" (Longanesi) di Mirella Serri pubblicato da “la Stampa”

Evola era un guru e una specie di mago. Sapeva catturare i più giovani, farli diventare i suoi cerimonieri e gli officianti dei suoi riti. Chi erano i giovani di destra che frequentavano la casa di Evola in corso Vittorio Emanuele e che ascoltavano le parole del maestro costretto sulla sedia a rotelle? Come nell'Antica Grecia, Evola si poneva come un «saggio» ed ebbe nel novero dei più fedeli e devoti allievi il giovanissimo Angelo Izzo, l'artefice del massacro del Circeo con Andrea Ghira e Gianni Guido, amici e compagni di scuola al San Leone Magno.

Izzo era un Narciso dai grandi occhi sporgenti e dall'eloquio brillante e, grazie all'assidua frequentazione del «maestro», divenne un esecutore delle evoliane teorie dell'orgia, mise in atto la predicazione di Evola dello stupro come forma di dominazione del mondo femminile. Era anche un convinto antisemita.

Il massacro del Circeo segnò fortemente e drammaticamente la pubblica opinione e servì per cambiare finalmente la legge sulla violenza contro le donne […] Le violenze sessuali erano considerate un delitto contro la morale e il buon costume. Dopo vent'anni di manifestazioni femministe, nel 1996 fu approvata una nuova normativa e lo stupro fu definito un crimine contro la persona.

All'epoca del processo la mentalità più diffusa era quella di considerare colpevoli le donne sottoposte a violenza. Le vittime di abusi […] finivano per essere stuprate perché «se l'erano andata a cercare», girando da sole, senza madre, padre o fratelli accompagnatori e ponendosi come prede sessuali disponibili. […] La cultura del Movimento sociale italiano […] non si era molto evoluta dalla fine della seconda guerra mondiale. L'idea della donna subalterna […] era la più accreditata […]: le donne dovevano essere a fianco degli uomini e non avere libertà decisionale.

Lo sostenevano esplicitamente pure le stesse aderenti al Msi, che portò la prima donna in Parlamento solo nel 1963: fino ad allora le donne si erano riconosciute nell'esclusivo ruolo di solerti mogli, madri, figlie e compagne che accudivano i loro «militanti e guerrieri».

Negli anni Settanta la presenza femminile di destra scoprirà di poter contare e di poter avere una propria autonomia sempre però a fianco del maschio «dominatore».

Nel 1973 le missine elogiavano il valore dei neorivoluzionari fascisti opponendosi al femminismo: «Alla scostumatezza delle femministe noi contrapponiamo la nostra femminilità intelligente», dichiarava una delle responsabili femminili del Msi […] «La casa è il nostro fortino... il lavoro della donna deve essere assistenziale, prima sposa e madre e poi lavoratrice... il progresso femminile è necessario ma il femminismo è deleterio, importante è la funzione angelica della donna che aiuta il guerriero a riposare».

Le fanciulle che aderivano al partito con la fiamma tricolore si autoproponevano come comprimarie […] Evola ribadì a più riprese le sue posizioni a proposito della debolezza intrinseca della donna e della presenza dannosa degli ebrei nel mondo moderno.

Nel 1967 su Noi Europa, organo di Ordine Nuovo, pubblicò una lettera di rimprovero ad Almirante per «un poco simpatico cedimento» nel corso di un suo intervento tv in cui aveva rinnegato il razzismo fascista, al quale il filosofo invece attribuiva «anche aspetti positivi». Gli ebrei, per Evola, in quanto nomadi e astuti mercanti si erano attirati e continuavano a calamitare forme di odio da parte dei non ebrei: «L'Olocausto non ha avuto quelle dimensioni tradizionalmente evocate: se gli ebrei sono morti, è perché non avevano da mangiare come i tedeschi».

Nei campi di concentramento si moriva di fame e magari di malattie da raffreddamento: le camere a gas per Evola non esistevano. Anche le persone di colore erano investite dal razzismo dello studioso romano. Nel 1969 ammonì gli americani che per risolvere il problema razziale potevano sgomberare «dai bianchi uno degli Stati minori dell'Unione per mettervi tutti i negri statunitensi».

Il teorico della destra estrema […] parlava ai giovani di destra della funzione liberatoria della sessualità nell'orgia. […] Distinguendo tra Eletti e specie inferiori, come le persone di colore, gli ebrei e le donne, il filosofo romano fece da battistrada agli omicidi di Angelo Izzo e di Andrea Ghira.

L'assassinio era un modo «per procurarsi sangue e feticci che servivano per altre potenti pratiche esoteriche e il sesso un mezzo per ottenere poteri alchemici e per attrarre nella nostra setta uomini potenti e viziosi», spiega Izzo. […] Come racconta Filippo, il fratello di Andrea Ghira, anche in anni successivi i ragazzi che Evola aveva indottrinato con i suoi saggi continuarono ad autodefinirsi patrioti, militanti controrivoluzionari, e a ribadire che non dimenticavano la lezione di Hitler. Erano seguaci pure del nazionalismo di Stalin […]

