(ANSA) - Victoria's Secret, il popolare marchio di lingerie, torna a far sfilare i suoi 'angeli'. La società ha infatti annunciato che riprenderà la sua famosa sfilata annuale, che ha sempre visto come protagoniste le modelle più in voga.

La sfilata era stata sospesa nel 2019 in seguito alla difficoltà di Victoria's Secret, che sembrava aver perso il suo appeal, e a causa del #MeToo che le bollava come sessiste. Ora però è arrivata l'inversione di rotta. "La sfilata tornerà in autunno", è l'annuncio affidato a Instagram senza entrare nel dettaglio della data.

