10 nov 2023 13:48

UN EX AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI MASSA CARRARA È INDAGATO, INSIEME AL PADRE, PER AVER FALSIFICATO IL TESTAMENTO DI UN'ANZIANA CHE AVEVA IN CURA - L'UOMO AVREBBE FATTO NOMINARE SUO PADRE EREDE UNIVERSALE DELLA SIGNORA PER APPROPRIARSI DEL SUO PATRIMONIO - DALLE INDAGINI È EMERSO CHE NON SOLO L'UOMO NON AVEVA ALCUN RAPPORTO CON LA DONNA, MA CHE AVREBBE COSTRUITO UN...