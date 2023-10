21 ott 2023 16:50

LA EXIT STRATEGY PER NON PAGARE IL CONTO – DOPO ESSERSI PAPPATO DI TUTTO E DI PIÙ AL RISTORANTE, UN 50ENNE LITUANO ERA SOLITO SIMULARE UN ATTACCO CARDIACO – IL FURBETTO, DOPO AVER MANGIATO GRATIS IN VENTI RISTORANTI, È STATO ARRESTATO IN SPAGNA, AD ALICANTE - L'UOMO HA TRANGUGIATO UNA PAELLA E, DOPO UN WHISKY, HA CHIAMATO L'AMBULANZA FINGENDO DI STAR MALE, MA QUESTA VOLTA IL TRUCCHETTO NON HA FUNZIONATO PERCHÈ...