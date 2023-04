EXPO DELLE MIE BRAME – ROMA PROVA A SOFFIARE A RIAD L’EXPO 2030. I SAUDITI HANNO FONDI ILLIMITATI MA UN TERZO DEI PAESI NON HA ANCORA DECISO CHI SUPPORTARE - L’UE APPOGGIA ROMA E METTE IN IMBARAZZO QUEL PARAGURU DI MACRON, CHE AVEVA PROMESSO IL VOTO DELLA FRANCIA ALL’ARABIA SAUDITA - COME SI MUOVERÀ MATTEONZO RENZI, GRANDE AMICO DI BIN SALMAN NONCHÉ MEMBRO DEL BOARD DEL “FUTURE INVESTMENT INSTITUTE” DI RIAD, CONTROLLATO DAL FONDO SOVRANO SAUDITA? L’ARRIVO DEGLI ISPETTORI PER EXPO IN CITTA’ E LA BATTUTA DI FIORELLO – VIDEO

Estratto dell'articolo di Lorenzo D’Albergo per “la Repubblica”

Troppo vento. Alla fine il pallone aerostatico ieri è rimasto a terra. Ma i quattro ispettori del Bureau international des expositions, grazie a un mix di realtà aumentata e vecchi carissimi plastici, si sono fatti più di un’idea di cosa potrebbe diventare Tor Vergata se Roma si aggiudicherà l’edizione 2030 di Expo.

Saranno in Italia fino a sabato, il tempo di incontrare il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Poi, dopo uno show di droni al Colosseo, torneranno a Parigi con un’immagine più compiuta del sito scelto dal Campidoglio.

Siamo alla periferia Est della Capitale, tra le facoltà del secondo ateneo romano e il piazzale intitolato a Giovanni Paolo II che nel 2000 ospitò la Giornata mondiale della gioventù. Ed è su quest’area — con un progetto di riqualificazione da 23 miliardi di euro — che il sindaco Roberto Gualtieri punta per battere una concorrenza agguerritissima.

Contro l’Urbe corrono la saudita Riad e la sudcoreana Busan. Per sapere chi la spunterà tra le tre, non bisognerà attendere poi troppo. A novembre si saprà chi avrà l’onore di ospitare l’edizione 2030 di Expo.

Nel segreto dell’urna e in una sfida all’ultimo ballottaggio che tanto ricorda la fase a eliminazione della Champions League, i 171 Paesi membri del Bie diranno finalmente la loro.

A quel punto, spera Giampiero Massolo, ambasciatore e presidente del Comitato promotore Roma Expo 2030, vincerà chi ha lavorato meglio. Riad, campagna elettorale aggressiva e portafogli virtualmente illimitato, si sente la vittoria in tasca.

Massolo: «Abbiamo in mente un evento che non sarà soltanto una fiera di 6 mesi. Expo dovrà lasciare qualcosa alla città, il recupero di un intero quadrante che dovrà ospitare 30 milioni di visitatori. Numeri che assicurano lavoro, impiego e sviluppo commerciale a un intero Paese. Noi non corriamo per glorificare il nome di una città o di uno Stato. Mettiamo in primo piano ciò che Roma può fare sul rapporto tra persone e territori».

RENZI BIN SALMAN MEME

La matematica, però, non si presta a troppe interpretazioni. Serve la maggioranza dei voti e un terzo dei Paesi non ha ancora deciso chi supportare. Riad ha più volte dichiarato pubblicamente di essere in pole. Ma Massolo non si fascia la testa: «Vediamo se gli annunci reggeranno al segreto dell’urna. Vinca il migliore. E Nereo Rocco (mitico allenatore di Milan e Triestina, ndr ) sapete come rispondeva in questi casi? Sperem de no».

Speriamo che vinca Roma, inserendo Expo in un filotto tutto capitolino che partirebbe idealmente con il Giubileo del 2025 e si concluderebbe con l’Anno Santo del 2033, quello per il bimillenario della morte di Gesù Cristo.

