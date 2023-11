UNA EXPO A MISURA DI PETRODOLLARI – PRIMA DELLA VOTAZIONE DEI 165 PAESI, IL MINISTRO DEGLI ESTERI SAUDITA, FAYSAL BEN FARHAN, AVEVA DETTO: "SONO GRATO AI CIRCA 130 PAESI CHE HANNO GIÀ ANNUNCIATO IL LORO SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DEL REGNO PER EXPO 2030”. DELLA SERIE: “HO TUTTI A LIBRO PAGA”. E INFATTI, RIAD HA INCASSATO 119 VOTI – L’AMBASCIATORE GIAMPIERO MASSOLO, PRESIDENTE DEL COMITATO PROMOTORE, “SGANCIA LA BOMBA: “FINO ALL'ULTIMO NE’ A NOI NE’ AI COREANI RISULTAVANO QUESTI NUMERI. SULL'ULTIMO MIGLIO QUALCOSA DEVE ESSERE SUCCESSO. NON ACCUSO, NON HO PROVE MA...”

MASSOLO RINCARA LA DOSE : «QUALCOSA È SUCCESSO»

«Fino all'ultimo, né a noi né ai coreani risultavano numeri di questa portata, quindi anche sull'ultimo miglio qualcosa deve essere successo. Non critico, non accuso, non ho prove, ma la deriva mercantile riguarda i governi, riguarda anche gli individui talvolta». Lo ha detto il presidente del Comitato promotore, ambasciatore Giampiero Massolo.

BIN SALMAN: «SARÀ EDIZIONE ECCEZIONALE»

La vittoria di Riad per l'assegnazione di Expo 2030 «consolida» il ruolo «pionieristico e centrale» dell'Arabia saudita e «la fiducia internazionale di cui gode e che rende il regno una destinazione ideale per ospitare le più importanti manifestazioni internazionali». Lo ha detto il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, che ha quindi «rinnovato la determinazione del Regno a presentare una versione eccezionale e senza precedenti nella storia» di Expo, «con i più alti livelli di innovazione, e a contribuire svolgendo un ruolo attivo e positivo per un domani luminoso per l'umanità».

