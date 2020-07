FA COME CAIRO GLI PARE! – CHE SORPRESA: IL RICERCATORE DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PATRICK GEORGE ZAKI RIMARRÀ IN CARCERE ALTRI 45 GIORNI. LO HA DECISO UNA CORTE D’ASSISE EGIZIANA. ARRESTATO CINQUE MESI FA, È ACCUSATO DI DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE E INCITAMENTO ALLA PROTESTA - CHE STRANO CHE AL SISI SI SENTA LIBERO DI FARCELA ANCORA SOTTO IL NASO DOPO CHE GLI ABBIAMO VENDUTO DUE NAVI MILITARI NONOSTANTE IL CASO REGENI...

Da www.tgcom24.mediaset.it

E' stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna che da oltre cinque mesi si trova in carcere in Egitto per propaganda sovversiva. Lo ha reso noto Hoda Nasrallah, sua legale.

Prolungamento "prevedibile" - La decisione sul prolungamento della custodia cautelare è stata presa da una "corte d'assise", come ha spiegato Hoda Nasrallah. Un altro legale dello studente, Walid Hassan, nonostante le aspettative circa una sua liberazione ha detto che il prolungamento era prevedibile visto che l'udienza di domenica era stata "eccezionale" ed era avvenuta senza il coinvolgimento dell'intero collegio di difesa.

L'ok del giudice - Sono già trascorsi i cinque mesi della detenzione di Zaki durante i quali erano possibili dieci ulteriori rinnovi della custodia cautelare (che in Egitto sono di 15 giorni e vengono ordinati dalla sola Procura). Per questi prolungamenti di un mese e mezzo serve invece l'autorizzazione di un giudice.

Le accuse - Fra le accuse a carico di Zaki basate peraltro solo su un controverso account Facebook, ci sono "diffusione di notizie false", "incitamento alla protesta" e "istigazione alla violenza e ai crimini terroristici". Lo studente 29enne è in carcere da febbraio.

Amnesty: "Pessima sorpresa" - Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia ha commenta l'esito dell'udienza del Tribunale del Cairo. "Una pessima sorpresa anche se nessuno era particolarmente ottimista". Su Twitter è arrivato anche il commento di Matteo Orfini del Pd: "Zaki resta in carcere senza motivo per altri 45 giorni. Sulla verità per Giulio Regeni nessun passo avanti, solo prese in giro. Ora basta: il governo richiami subito il nostro ambasciatore e blocchi le forniture di armi".

