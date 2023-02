FA IL GIRO DELLA RETE IL VIDEO DELLO STUDENTE CHE SI PREPARA UNA STRISCIA DI COCAINA E POI SNIFFA IN CLASSE, DURANTE UNA LEZIONE AL LICEO SCIENTIFICO “ANTONIO MEUCCI” DI RONCIGLIONE, IN PROVINCIA DI VITERBO - IL RAGAZZO INFILA IL NASO NELLA "NEVE" MENTRE ALCUNI COMPAGNI LO INCITANO: “SBRIGATI!” – IL FILMATO È STATO DIFFUSO SU UNA CHAT PRIVATA, FINO A CHE UNA RAGAZZA, TURBATA DALLA SCENA, HA FATTO VEDERE LE IMMAGINI AI GENITORI E…

Estratto dell'articolo di Paolo Chiriatti per https://metronews.it/

studente sniffa cocaina in classe al liceo di ronciglione

La striscia di cocaina “apparecchiata” sul banco di scuola, durante le lezioni in un liceo del viterbese. Uno studente che sniffa, mentre un gruppetto lo incita e lo invita a sbrigarsi prima che il prof. se ne accorga. Tutta la sequenza è finita in un video. Non è un filmato rubato: quegli alunni lo hanno girato consapevolmente per rilanciarlo in una chat privata.

[…] Qualcuno è rimasto turbato, ma dopo qualche settimana ha deciso di comunicarlo ai genitori. Uno di loro ha deciso di non lasciare correre. E ora la scuola, il liceo scientifico Antonio Meucci di Ronciglione, vuole correre ai ripari.

studente sniffa cocaina in aula al liceo di ronciglione

Le immagini choc risalgono alla prima meta di gennaio. […] I volti sono oscurati per tutelare i minori coinvolti. Nel filmato ci sono le voci di alcuni ragazzi: «Sbrigati», esclamano, mentre il protagonista sniffa. Poi si alza in piedi, in preda a un riso irrefrenabile. La classe è una prima, nell’unico liceo scientifico di una cittadina che conta poco più di ottomila abitanti.

Un alunna in particolare è rimasta sconvolta. Ci ha messo qualche giorno prima di confidarsi con uno dei due genitori, che a quel punto ha deciso di agire. Ha informato la scuola, ha presentato un esposto. E, fortunatamente, il caso sembra essere stato preso con grande serietà.

studente sniffa cocaina in classe al liceo di ronciglione

[...] L’investigatore dei carabinieri ha visionato attentamente il filmato. Secondo il suo giudizio, frutto di tante indagini sul campo, quel video non è uno scherzo o una simulazione. Anzi, colpisce la quantità di sostanza stupefacente disposta sul banco. Almeno 200 euro di cocaina. [...]

studente sniffa cocaina in aula al liceo di ronciglione studente sniffa cocaina in classe al liceo di ronciglione