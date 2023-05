FABRIZIO CORONA SI FA DUE NUOVI AMICI: FEDEZ E CHIARA FERRAGNI LO TRASCINANO IN TRIBUNALE – L’EX RE DEI PAPARAZZI HA RIVELATO CHE LA COPPIETTA L’HA QUERELATO DOPO AVERLI DEFINITI “EBETI”. MA I PIÙ MALIZIOSI CI VEDONO ALTRO: “FURBIZIO” AVEVA SGANCIATO LA BOMBETTA, SOSTENENDO CHE IL SIGNOR FERRAGNI AVESSE UNA RELAZIONE CON LO YOUTUBER LUIS SAL, POI SPARITO DAL PODCAST “MUSCHIO SELVAGGIO” – NON A CASO CORONA, PARLANDO DELLA QUERELA, GIRA IL DITINO NELLA PIAGA… - VIDEO

Fabrizio Corona querelato da Fedez e Chiara Ferragni. L'ex re dei paparazzi finirà (di nuovo) in tribunale questo mese, dopo aver definito «ebeti» i due Ferragnez. A svelarlo è stato lo stesso Corona, durante la registrazione di un podcast pubblicato nelle ultime ore.

«A fine maggio ho un processo a Milano, perché Fedez e Chiara Ferragni mi hanno querelato e quindi sarò con loro in tribunale. Questo perché ho dato loro degli ebeti. Sì, in una storia di Instagram, quando ero in bagno e ho tirato lo sciacquone», spiega Corona in tono provocatorio.

Fabrizio Corona continua sparando a zero: «Dopo il boom di Sanremo hanno pubblicizzato la nuova stagione di The Ferragnez. Sì, l’hanno lanciata adesso dicendo che racconteranno la verità su ciò che è successo a Sanremo, ma credo proprio che non lo faranno. Di certo dopo il Festival lui è caduto in un silenzio. Io non entro nei dettagli che ho già una denuncia. Però è sparito Luis Sal dal podcast. Anche Striscia la Notizia ha cercato di capire. C’è qualcosa che non va. Il mio pensiero è che è successo qualcosa».

Ammette di dover fare un passo indietro, non senza frecciatine: «Però non vado nemmeno a ficcare il naso. Perché i tempi sono cambiati e se trovassi uno scoop non avrebbe più mercato. Se anche uno facesse delle foto sarebbero impubblicabili e lo sforzo lavorativo non sarebbe parificato al riscontro economico. Ma poi che cavolo me ne frega a me di Fedez e Luis Sal ragazzi. Il mercato dei paparazzi è quasi morto, il mondo è cambiato. Ma la colpa non è dei social, ma di questo politically correct».

