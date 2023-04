FABRIZIO LOMBARDO, L’EX SOCIO DI HARVEY WEINSTEIN ACCUSATO DI STUPRO! - SARA ZIFF, EX MODELLA 39ENNE, ACCUSA L’EX CAPO DELLA MIRAMAX IN ITALIA DI AVERLA AGGREDITA SESSUALMENTE NEL 2001 NEL CORSO DI UNA PROIEZIONE PRIVATA A NEW YORK - LA CAUSA VEDE WEINSTEIN, MIRAMAX E DISNEY COME IMPUTATI, IN QUANTO PUR SAPENDO CHE LOMBARDO ERA UN “PERICOLO PER LE DONNE CHE INCONTRAVA PER LAVORO”, NON HANNO FATTO NULLA PER IMPEDIRGLI DI PERSEGUITARE L’EX MODELLA - WEINSTEIN È STATO TESTIMONE DI NOZZE AL MATRIMONIO DI LOMBARDO E CHIARA GERONZI…

Da www.corriere.it

Una ex modella ha intentato una causa affermando che un ex dirigente dello studio cinematografico Miramax l’ha violentata dopo averla attirata in un hotel con la promessa di un incontro con l’allora amministratore delegato della società Harvey Weinstein. La causa è stata intentata giovedì 6 aprile presso il tribunale dello stato di New York da Sara Ziff, 39 anni. La presunta aggressione di Fabrizio Lombardo, l’ex capo della Miramax in Italia, ha avuto luogo, secondo quanto afferma l’ex modella, nel 2001, quando lei aveva 19 anni. Ziff sostiene che all’epoca era un’aspirante attrice e aveva assistito a una proiezione privata di un film a New York con Lombardo, poco più che quarantenne.

L’aggressione sarebbe avvenuta successivamente in un hotel dove le era stato detto che si sarebbe incontrata con Weinstein per discutere della sua carriera. Miramax all’epoca era di proprietà della Walt Disney, che ha venduto lo studio cinematografico a un gruppo di investimento nel 2010. La causa vede Weinstein, Miramax e Disney come imputati, in quanto pur sapendo che Lombardo era un «pericolo per le donne che incontrava per lavoro», non hanno fatto nulla per impedirgli di perseguitare l’ex modella. Le parti chiamate in causa non hanno voluto commentare la vicenda. Le accuse secondo cui Weinstein avrebbe aggredito sessualmente modelle e attrici hanno contribuito ad alimentare il movimento #MeToo iniziato nel 2017.

L’ex mogul, che oggi ha 71 anni, è stato condannato per crimini sessuali a New York e in California a un totale di 39 anni di carcere. Secondo la causa intentata da Ziff, Lombardo e Weinstein erano «molto vicini»: l’ex produttore cinematografico è stato testimone di nozze di Lombardo nel 2003 (al matrimonio con Chiara Geronzi, ndr). Ziff accusa Lombardo di abusi sessuali e violenza di genere, e Weinstein e la sua società di vigilanza negligente. Chiede i danni (per ora non quantificati) per i mancati guadagni, e per stress e angosce emotive. La causa legale è stata intentata ai sensi dell’Adult Survivors Act (Asa), una legge approvata a New York nel maggio 2022, che estende fino a novembre 2023 i diritti delle vittime di reati sessuali di intentare azioni civili che altrimenti sarebbero andate in prescrizione.

