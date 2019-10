6 ott 2019 09:35

FACCE "TARZAN" - VINCENZO SCOTTI, EX MINISTRO DC E FONDATORE DELLA “LINK CAMPUS UNIVERSITY”, MINIMIZZA IL RUOLO DELL’OSCURO MIFSUD: “PARLAVA TROPPO PER ESSERE UNA SPIA. NON MI COLPÌ MAI PER LE SUE RIFLESSIONI. ERA UN PROFESSORE NATO CONSERVATORE CON AMICIZIE TRA I LABURISTI E UNA IMPRESSIONANTE RETE DI RELAZIONI. È FINITO IN QUESTA STORIA PER SUPERFICIALITÀ E UNA CERTA DOSE DI MILLANTERIA. L’ULTIMA VOLTA CHE L’HO VISTO ERA…”