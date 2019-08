FACCELE VEDE’, FACCELE TOCCA’ - A BARCELLONA LE DONNE POSSONO NUOTARE IN TOPLESS NELLE PISCINE COMUNALI. FINORA OGNI STRUTTURA AVEVA LE SUE REGOLE E IN ALCUNE NON ERA CONSENTITO FARE IL BAGNO SENZA LA PARTE SUPERIORE DEL COSTUME – “UNA DISCRIMINAZIONE DI GENERE” TUONA L‘ASSOCIAZIONE MUGRONS LLIURES CHE, DOPO AVER SEGNALATO IL CASO AL CONSIGLIO COMUNALE…

Da "www.lastampa.it"

A Barcellona le donne possono nuotare in topless nelle piscine comunali. Finora ogni piscina aveva le sue regole, in alcune strutture non era consentito fare il bagno senza la parte superiore del costume.

Per l'associazione Mugrons Lliures l'imposizione di regole specifiche di abbigliamento per le donne è una discriminazione di genere e lo ha segnalato alle autorità. Dopo la denuncia del gruppo e l'avvio di un'indagine, il Consiglio Comunale ha fatto partire una circolare.

Sebbene non esista una regola scritta che dica ciò che si deve indossare nelle piscine comunali coperte o esterne, è vietata la discriminazione basata sul genere e bisogna garantire l'uguaglianza.

Perciò un portavoce del Consiglio ha specificato che il bagno in topless non è una novità per Barcellona. Ma la comunicazione è stata inviata alle piscine comunali per ricordare a tutte di applicare politiche non discriminatorie.

