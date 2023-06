FACCI VEDERE LA SELVA OSCURA - AVETE MAI SENTITO PARLARE DI SELVA LAPIEDRA? È BRASILIANA, DI ETNIA AMERINDA, NATA E CRESCIUTA FINO AI SETTE ANNI IN UN PAESINO DELL’AMAZZONIA E NUOVA STELLINA DEL PORNO - BARBARA COSTA: “HA 25 ANNI, ED È ATTIVA NELL’HARD DA SETTEMBRE 2022. FACEVA TUTT’ALTRO, SI OCCUPAVA DI FOTOGRAFIA, POI S’È TRASFERITA A BUDAPEST, QUI SPERIMENTANDOSI IN PRODUZIONI ARDUE, CRUDE. IN QUESTI MESI DI SET HA CAVALCATO A FONDO I PIÙ GROSSI E FURIOSI…”

Barbara Costa per Dagospia

selva lapiedra

Ma Rocco Siffredi non doveva sbaraccare tutto? E smetterla una volta e per sempre, col porno? E invece è ancora porno-arzillo ma non solo, si allarga, assume segretarie! E che femmine! Perverse, audaci e dissolute, femmine a cui non basta mai, e soprattutto a una, mmmmmm, che amazzone! Selva Lapiedra è brasiliana, di etnia amerinda, nata e cresciuta fino ai sette anni “in un paesino dell’Amazzonia nella giungla”, ci svela, “un paradiso mowgliano”, di nuovo parole sue, da cui i genitori l’hanno tolta trasferendosi in Spagna.

selva lapiedra

Questo porno astro nascente di “caldo caramello” – il complimento più in voga nelle porno-chat, dove i bravi porno-fan non si fanno contagiare da perbenismi e vi aggiungono “esplosiva samba di caz*i” e ubriachi di lei non sanno decidersi a staccare la vista dalle sue natiche, ma pure da ogni lembo del suo fisico all natural, e però concordano, che non si tinga più i suoi riccioli di rosso – ha 25 anni, ed è attiva nel porno dal settembre 2022.

Selva (nome d’arte, in onore dei suoi impetuosi natali, anche se all’inizio aveva optato Merida) Lapiedra (cognome d’arte, è una scoperta del manager Ramiro Lapiedra, fa parte del suo clan) in questi mesi di porno set ha cavalcato a fondo peni i più grossi e furiosi. Decisasi per il porno – faceva tutt’altro, si occupava di fotografia – Selva s’è trasferita a Budapest, qui sperimentandosi in porno produzioni ardue, crude.

selva lapiedra (10)

Come porno debutto, ha scelto di ingegnarsi tra più maschi (più "aste"): l’ha trovato abbastanza complicato, ma l’ha risolto così bene che ha già in carnet prove anali e performance gonzo d’attrito. In aggiunta, ha superato un Pierre Woodman Casting X che, per i porno criticoni, sottolineo trattasi di casting "finti", in cui una attrice è "finto" provinata, e "finto" distrutta in amplessi duali e con penetrazioni lancinanti, divampanti di durezza calibrata e in precedenza concordata.

selva lapiedra (3)

Selva Lapiedra è stata presa da Rocco Siffredi per un episodio della sua recente serie "Rocco’s Perverted Secretaries", e ditemi se la fanciulla non ottiene buoni voti nei pornografici spermatici incroci con Mark Chapman, veterano deciso e imperioso. “Quelle realizzate da Rocco”, ci annuncia Selva, “sono le prime mini orge della mia vita!”. E non le sono dispiaciute. Per niente.

selva lapiedra (11)

Ma se la preferite meno porno strong, virate a qualche lesbo, di Selva, ad esempio quelli girati con l’incantevole Tiffany Tatum (ma quanto attrae la pelle di Tiffany? 'sta ninfa sa solo porno potenziarsi). Non sono pervenute scene con Rocco e il suo inesausto maxi pene fuori e dentro e dappertutto sul corpo di Selva. Non ancora. Io ve l’ho scritto. Più volte. Al di Rocco (ennesimo) annuncio di porno ritiro, non ci credo!!! Negli USA lo aspettano. Con un esercito di nuove attrici da fargli "assaggiare", mettiamola così!!!

selva lapiedra (9)

E che non vedono l’ora!!! Pure Selva Lapiedra non vede l’ora. Di fare porno e di darci sotto, caparbia, misurandosi col sesso il più cruento. Le piace. Vuole scatenarsi a feticismi: l’ha capito "a letto" col collega Marcello Bravo, poi con la moglie di quest’ultimo, Little Caprice. Un’ulteriore orgasmica conferma l’ha ottenuta facendosi stordire da membro, bocca e sperma di Vince Karter. Selva Lapiedra non torna indietro. Nel porno vuole restarci e presto arriveranno suoi nuovi video. Più anal, schizzi sul viso, in gola, più gole profonde. È una promessa. La sua agenda scoppia di porno riprese.

